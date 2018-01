Von Claudia Funder und Catharina Oblasser

Lienz — Der Aschermittwoch läutet die Fastenzeit ein — heuer bereits am 14. Februar. Vorher geben aber die Narren noch ein kräftiges Lebenszeichen. Eine Reihe von Veranstaltungen in Osttirol sorgt dafür, dass der Fasching in ein ausgelassenes Finale geht und die Lachmuskeln noch einmal kräftig strapaziert werden.

Sillian bleibt auch in diesem Jahr Narrenhochburg. Und das, obwohl die beliebten Faschingssitzungen einmal mehr ins Wasser fallen, wie Arthur Bucher von der Narrengilde Sillian verrät. Heiße Themen gäbe es wohl mehr als genug. Ein kräftiges „Rante Putante!" wird heuer dennoch bei einem knallbunten Spektakel ertönen, steht doch — allem voran — als Klassiker wieder der große Umzug am Faschingsdienstag, 13. Februar, auf dem Programm, der für übermütige Stimmung unter freiem Himmel sorgt. Die Wägen rollen um 14.30 Uhr beim alten Schwimmbad los. Man rechnet auch heuer wieder mit rund 400 Beteiligten und 3000 Besuchern. Bereits am Donnerstag, 8. Februar, werden — als weiterer Fixpunkt im Terminkalender — um 18.30 Uhr im Sillianer Gemeindeamt die Schlüssel an das neue, noch nicht genannte Grafenpaar übergeben. Mit Spannung erwartet wird einmal mehr die diesjährige Faschingszeitung, die am Faschingssonntag, 11. Februar, in Sillian ausgetragen wird. Und natürlich steigt am 12. Februar wieder der Rosenmontagsball im Kulturzentrum Sillian. Beginn: 20 Uhr.

Matrei i. O.: Bereits seit Jahrzehnten veranstaltet die Musikkapelle Matrei im Zweijahresrhythmus den großen Matreier Faschingsumzug. Heuer ist es wieder so weit, und zwar am Sonntag, 11. Februar, ab 13 Uhr am Rauterplatz. Man darf gespannt sein, was diesmal humorvoll durch den Kakao gezogen wird. „Es haben sich bereits zahlreiche Gruppen aus dem Sport- und Kulturbereich angemeldet", freut sich Obmann Werner Raneburger. Kurzentschlossene oder neue Gruppen können sich nach wie vor informieren und gegebenenfalls anmelden unter Tel. 0664/1144974 oder werner.raneburger@gmail.com. Mit dabei sind wieder die Musikkapellen aus Matrei und Huben. Auch die allseits beliebte Faschingszeitung wird erneut verkauft.

Lienz: Im Kolpingstüberl steigt am Samstag, 10. Februar, ab 14 Uhr wieder der Familienfasching. Das diesjährige Motto lautet „So ein Zirkus!". Minnie und Mickey Mouse führen durch das bunte Programm. Es warten Spiele, eine Hüpfburg, ein Glücksrad mit Preisen und eine Kinderdisco mit DJ und Lichteffekten.

Familien stehen auch beim Eislauffest am Sonntag, den 28. Jänner, im Mittelpunkt. Ab 14 Uhr steigt das Spektakel am Eislaufplatz Eichholz, Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht.

Ein Jubiläum feiert heuer das Rapid-Gschnas: Der beliebte Ball für Maskierte findet zum 10. Mal statt, und zwar am Freitag, den 9. Februar, ab 20 Uhr im Lienzer Volkshaus. Die Musik kommt von den Dolomitenbanditen, es gibt eine Tombola und die schönsten Verkleidungen werden prämiert.

Leisach: Klein, aber fein, so präsentiert sich der Faschingsumzug in Leisach, organisiert von den Eishockeyspielern des UEC Leisach. Die Veranstaltung findet heuer zum dritten Mal statt. Termin ist Faschingssamstag, der 10. Februar. Um 14.30 Uhr geht es am Dorfplatz los, es spielt die Hauger Musikkapelle. Nach dem Umzug sind alle auf den Sportplatz Leisach zum Lattlturnier und zur Eisdisco eingeladen.