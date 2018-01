In dem Werbespot von drei Filmstudenten fährt eine Luxus-Limousine durch ein bäuerliches Dorf und bremst automatisch vor drei Mädchen, die auf die Straße laufen. Das Assistenzsystem hat funktioniert. Später passiert ein ähnliches Szenario mit einem Buben, aber das Auto bremst nicht und fährt das Kind um. Eine Mutter schreit: „Adolf.“ Der Ortsname wird eingeblendet. „Braunau am Inn.“ Und dann der Werbespruch für das Assistenzsystem: „Erkennt Gefahren, bevor sie entstehen.“

Der Film aus dem Jahr 2013 provoziert, aber in nicht allzu ferner Zukunft werden tatsächlich autonom agierende Fahrzeuge, bei denen die Insassen die Hände vom Lenker nehmen, selbstständig Entscheidungen treffen müssen. Grob gesagt wird der Computer über Leben und Tod entscheiden. Natürlich nicht, ob Adolf Hitler als Kind hätte sterben sollen, aber bei einem unausweichlichen Unfall schon, wer geschützt werden soll: die Insassen im Auto, die Menschen am Fußgängerübergang oder die Kinder, die bei Rot über die Straße laufen?

Die deutsche Bundesregierung hat erste Ethik-Grundsätze für autonome Fahrzeuge festgelegt. Unter den Leitlinien findet sich die Vorgabe, dass ein Auto lieber ein Reh oder eine Laterne umfahren soll als einen Menschen. Ist ein menschliches Opfer unausweichlich, dürfe jedoch nicht nach Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen unterschieden werden. Dem Dilemma, ob eher Fahrzeug-Insassen oder Fußgänger geschützt werden sollten, geht man ähnlich wie den Haftungsfragen noch aus dem Weg.

Hersteller meiden Diskussion

Fabian Dorner vom Fachbereich der Verkehrssystemplanung der Technischen Universität Wien hat sich mit Fragen wie dieser und auch der so genannten „Moral Machine“ (siehe Factox) beschäftigt. Dabei kann man Szenarien durchspielen und selbst festlegen, ob der Insasse getötet wird oder der Fußgänger. Neben der Politik scheuen vor allem die Hersteller solcher Systeme die Diskussion darüber: „Ein Autobauer wird sein Auto schwer verkaufen können, wenn er offen sagt, dass im Zweifel der Insasse stirbt und nicht der Fußgänger“, mutmaßt Dorner.

Allerdings sei trotz aller schon eingebauten Assistenzsysteme die Technik noch nicht so weit, dass sie dieses Dilemma lösen muss. Es gebe zwar Teststrecken für automatisierte Fahrsysteme, zum Beispiel in der Steiermark, außerdem fahren in manchen Städten Busse ohne Busfahrer durch die Gegend, „aber noch sind wir weit davon entfernt, dass wirklich autonome Systeme im großen Stil eingesetzt werden“.

Er könne sich vorstellen, dass die in einer ersten Phase in den Städten nur auf eigenen Spuren fahren dürfen, auf denen es zu keinem Kontakt mit Fußgängern kommt.

Leon Sütfeld, der an der Universität Osnabrück die Dilemma-Situation im Straßenverkehr und mögliche moralische Vorgaben für den Computer erforscht, geht davon aus, dass irgendwann viele Millionen Fahrzeuge selbstständig fahren und kritische Situationen vorkommen werden. Allerdings, „wenn die Systeme ausgereift sind, wird sich die Sicherheit im Allgemeinen extrem erhöhen, aber ein kleiner Teil der Unfälle wird unvermeidlich bleiben“, schätzt der Kognitionswissenschafter.

In der Studie der Uni Osnabrück haben Probanden durch eine Virtual-Reality-Brille eine Autofahrt gesehen und mussten – ähnlich wie bei der Moral-Maschine – entscheiden, welcher Straßenteilnehmer bei einer unausweichlichen Situation überfahren wird. „Wir schauen uns an, wie sich Menschen verhalten und können daraus Tendenzen ableiten, aus denen man eine Maxime für eine mögliche Programmierung entwickelt.“ Anders ausgedrückt: Der Computer soll sich so verhalten, wie es die meisten Menschen auch tun würden.

Nicht jedes moralische Dilemma wird man so lösen können. Gedankenexperimente zu dem Thema gibt es seit dem vergangenen Jahrhundert, eines davon ist das „Trolley-Problem“: Es geht darum, ob jemand bei einer Straßenbahn die Weichen umstellen soll, die auf eine Menschengruppe zufährt. Durch das Weichenstellen wird nur ein Mensch getötet. Die eine Theorie besagt, dass man durch das Eingreifen eine Tötung aktiv auslöst. Die andere setzt sich für die Rettung mehrerer Menschenleben ein. „Unsere Studien sagen nicht, was richtig ist, aber man sieht, wie sich die meis­ten Menschen entscheiden würden. Das soll ein Diskussionsbeitrag leisten“, erklärt Sütfeld. Eine perfekte Programmierung wird es wohl nie geben, die Situationen sind zu vielfältig. Aber da Moral immer menschlich ist, sollte laut Sütfeld jene im Auto der des Menschen entsprechen.

Beide Experten, Dorner und Sütfeld, finden, dass es einheitliche gesetzliche Vorgaben mit den gleichen ethischen Normen für alle Autobauer braucht. Ansonsten könnten Hersteller, um Kunden zu gewinnen, die eigenen Fahrzeuginsassen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern priorisieren. Das teure Auto bekommt also jene Software verpasst, die im Ernstfall – ohne moralische Bedenken – immer den Insassen rettet. Und der Fußgänger hat das Nachsehen. (Matthias Christler)