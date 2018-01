Von Evelin Stark

Innsbruck – Der April 2016 war der Startpunkt des „Persönlichen Budgets in Tirol“. Elf Frauen und Männer mit unterschiedlichen Behinderungen können sich seither ihre persönlichen Assistenten selbst anstellen und kommen damit ihrem Ziel eines selbstbestimmten Lebens näher.

Das Projekt wollte dabei helfen, den Alltag der Betroffenen mit mehr Flexibilität zu gestalten und die – oftmals als unangenehm empfundene – Abhängigkeit von Anbietern persönlicher Assistenz zu minimieren. Zu solchen Anbietern gehören etwa der MOHI (Mobiler Hilfsdienst) Tirol und das SLI (Selbstbestimmt Leben Innsbruck).

Christine Riegler ist seit Beginn der Pilotphase im April 2016 Bezieherin des „Persönlichen Budgets“. Die Rollstuhlfahrerin zeigt sich zufrieden: „Ich bin seit vielen Jahren Assistenznehmerin und bin sehr froh über das Persönliche Budget. Statt einer Sachleistung bekomme ich jetzt ein Budget.“

Dass sie nun von der Klientin zur Arbeitgeberin geworden ist, habe für sie viele Vorteile. „Früher war ich vom SLI abhängig. Wenn z. B. einer meiner Assistenten ausgefallen ist, hat es manchmal lange gedauert, bis ich einen Ersatz bekam. Jetzt kann ich selber eine Annonce schalten und direkt mit den Bewerbern kommunizieren.“

Dem Pilotprojekt „Persönliches Budget für Tirol“ waren Verhandlungen vorausgegangen, die ein Jahr lang gedauert haben. Eine Initiativgruppe bestehend aus Menschen mit Behinderungen – mit dabei Christine Riegler – und Mitarbeiter der Abteilung Soziales des Landes Tirol haben in regelmäßigen Arbeitstreffen ein Konzept zur Umsetzung des Arbeitgebermodells erarbeitet. Dem zugrunde liegt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die am 3. Mai 2008 in Kraft getreten ist. Sie schreibt behinderten Menschen das Recht auf Selbstbestimmung zu.

„Individuell, gezielt und flexibel – das sind die Wünsche von Menschen mit Behinderungen, wenn es um die Unterstützungsleistungen für die Bewältigung des Alltags geht“, sagt Christine Baur, Landesrätin für Soziales. Zur Konzepterstellung für das „Persönliche Budget“ seien Erfahrungen aus anderen Bundesländern und Deutschland mit eingeflossen.

Aglaia Parth ist selbst Bezieherin: „Ich werde jetzt als Kundin ernst genommen und kann meinen Alltag viel besser gestalten“, sagt sie. Sie hat sich dafür entschieden, ihr „Persönliches Budget“ nicht als eigenständige Arbeitgeberin zu nutzen, sondern sich die persönliche Assistenz beim SLI einzukaufen. „Jetzt habe ich auch Assistenten, die einspringen können, wenn einmal jemand ausfällt“, freut sie sich.

Ganz ohne Tücken ist die Geschichte allerdings nicht. „Das Persönliche Budget ist nur für die Freizeitgestaltung und den Alltag verwendbar. Meine Assistenz am Arbeitsplatz muss ich nach wie vor über das SLI in Anspruch nehmen“, so Riegler. Grund dafür sei nicht nur die Tatsache, dass die Assistenz am Arbeitsplatz anders als die persönliche Assistenz vom Bund finanziert wird. Die Krankenkasse verlange auch unterschiedliche Anstellungsverhältnisse für die verschiedenen Formen der Assistenz, so Riegler. Das lasse sich als Arbeitgeberin im Alltag schwer umsetzen.

Dennoch: Die Resonanz ist durchwegs positiv. Das Pilotprojekt wurde von der Uni Innsbruck wissenschaftlich evaluiert. Sowohl von Landesseite als auch von Seiten der Projektteilnehmer wurden demnach durchwegs erfreuliche Erfahrungen mit dem Modell „Persönliches Budget“ gemacht.

Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen, „dass das Persönliche Budget zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Entlastung der Angehörigen und zu mehr Selbstbestimmung sowie gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit Behinderungen führt“, sagt die Landesrätin.

Das Recht auf Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung im Alltag wurde von allen Beteiligten als positiv hervorgehoben: Sie können selbst entscheiden, wer für sie arbeitet und wann und haben ihre finanziellen Belange selbst in der Hand. Ganz besonders wichtig ist dabei der direkte Einfluss auf die Auswahl der persönlichen Assistenten.

Zum Schluss noch mehr gute Nachrichten: Mit 1. Juli 2018 tritt das Tiroler Behindertenhilfegesetz in Kraft. Dessen Bestimmungen sehen unter anderem das „Persönliche Budget“ vor. Bis dahin wird die Pilotphase für die elf Bezieher des Budgets verlängert. Dann ist es allen Menschen mit körperlichen Behinderungen möglich, mit mehr Selbstbestimmtheit zu leben.