Von Claudia Funder

Außervillgraten, Texas – Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé, die vor ihrer Radreise im Osttiroler Außervillgraten wohnten, starteten im Dezember 2016 ihr Langzeit­abenteuer in Mexiko. Seitdem haben die vier Globetrotter Mittelamerika und Kanada buchstäblich „erfahren“ und in den vergangenen Monaten auch die USA durchquert – von Nord nach Süd. Über 12.700 Kilometer wurden bis dato per Muskelkraft abgespult.

Ende des Jahres erwies sich das Wetter teils als unwirtlich. So wurde auch bei starkem Schneefall in die Pedale getreten. Die Minusgrade waren bisweilen eine echte Herausforderung – die TT berichtete.

Nun sei der Winter überstanden, freut sich Petra. Die Temperaturen kletterten in den letzten Wochen auf dem Weg von Santa Fe in den Süden des Bundesstaats New Mexico in die Höhe. Untertags genießt die Familie bereits angenehme 20 Grad plus.

Warum erinnern aber dann die Motive der jüngsten Fotos, welche die Radreisenden an die TT-Redaktion schickten, erneut an eine klirrend kalte Schneelandschaft? Sie wurden in einem 35 Kilometer südwestlich von Alamogordo situierten Naturschutzgebiet aufgenommen, das wohl zu den bizarrsten Fleckchen Erde im Südwesten der USA zählt. Und auf den Fotos ist kein Schnee zu sehen. Es handelt sich vielmehr um eine glitzernd weiße Dünenlandschaft aus Gips, bekannt als „White Sands National Monument“ – eine surreal anmutende Welt, wie von einem anderen Planeten. „Wir waren wieder einmal in the middle of nowhere“, so beschreibt Petra die Bilder aus dieser „riesigen weißen Sandkiste“, in der das Zelt aufgeschlagen wurde.

Auch die Kinder genossen den Aufenthalt an diesem magischen Ort. „Ben und Esmé sind die Dünen hinuntergerutscht und -gerollt, haben im Sand gegraben und Fußball gespielt“, berichtet Petra von einigen Aktivitäten. Als angenehm erwies sich, dass der Sand sich hier nicht so aufheizt wie in herkömmlichen Wüsten oder am Strand: „Er fühlt sich ungewöhnlich kühl an.“ Sonnencreme und -brille waren während des Aufenthalts allerdings unumgängliche, ständige Begleiter, um gegen die immense Sonnenreflexion gewappnet zu sein.

Nach unvergesslichen Momenten in der weltweit größten Gipssandwüste wurde wieder in die Pedale getreten. Es ging weiter nach El Paso im Westen von Texas. „Die Grenze mit einem riesigen Zaun verläuft mitten durch die Stadt, die auf mexikanischer Seite Ciudad Juárez heißt“, erzählt Petra und ergänzt: „Hier will Donald Trump überall eine Mauer bauen lassen.“ Auseinandersetzungen von Gangs und Drogenkartellen machten aus Juárez ein gefährliches Pflaster. Die Häuser sind ärmlich. In El Paso herrscht hingegen Ruhe und Wohlstand.

Border Control und Polizei sind hier allgegenwärtig. Und hier machte die Familie auch äußerst unbehagliche Erfahrungen. Wiederholt informierten Autofahrer die Polizei. Der Grund? „Weil wir mit Kindern unterwegs sind“, konkretisiert Petra. Von Verantwortungslosigkeit war die Rede – das erste Mal auf ihrer Reise. Auch wenn diese unangenehmen Begegnungen ohne weitere Folgen blieben, der Schrecken saß zwischenzeitlich tief, berichtet Petra.

Die Radfamilie hat El Paso vor wenigen Tagen wieder verlassen – und wird die Stadt vermutlich nicht wirklich vermissen. Nun geht es noch einige Wochen durch Texas, bevor man an einer sichereren Stelle in Mexiko einreisen möchte. „Unser Visum ist noch bis 6. März gültig, spätestens dann müssen wir die USA verlassen“, ergänzt Petra.

Die Reise bleibt ein Abenteuer. Wir werden berichten, wie die außergewöhnlich lange Radtour weitergeht.