Wien – Zwei Tage vor dem Wiener Opernball am Donnerstag gleicht das Haus am Ring einer Baustelle: Rund 500 Arbeiter müssen in nur 30 Stunden die Oper in den wohl schönsten Ballsaal der Welt verwandeln. „Es ist sich bisher noch immer ausgegangen“, beruhigte Walter Renner von den Bundestheatern.

Im Inneren der Oper wird als erstes das Parkett aufgebaut. Rund 170 der zwei Quadratmeter großen Platten müssen jedes Jahr für die Veranstaltung verlegt werden. Um die Neigung des Zuschauerraumes auszugleichen, wird darunter eine Art Gerüst aufgebaut, damit in der Ballnacht eine ebene Tanzfläche bereit steht. „Das ist tatsächlich noch die selbe Konstruktion wie im Jahr 1955“, sagte Renner. Durch die Abnutzung werden die Platten nun aber mit zusätzlichem Parkett überzogen.

Insgesamt werden 80 Tiefladertransporte für das Tanzparkett, die Bühnenlogen und Verkleidungselemente in die Oper gebracht, was einem Auftragsvolumen von rund 1,4 Millionen entspricht. Zusätzlich wird die Oper mit 171 Blumenarrangements und 480 Blumengestecken geschmückt.

Beeindruckende Gastronomie-Bilanz

Auch die gastronomische Bilanz ist beeindruckend: Statistisch gesehen werden die 5150 Opernballgäste am Donnerstag 1300 Flaschen Sekt oder Champagner, 900 Flaschen Wein, 900 Flaschen Bier, 2500 Paar Würstel, 1000 Petits Fours und Sandwiches sowie 1300 Gulaschsuppen konsumieren. Damit niemand mit den Fingern essen muss, stehen 4000 Besteckteile sowie 46.000 Gläser und 600 Sektkühler bereit.

Indes hat sich für den Ball eine ansehnliche Promi-Gästeliste angesammelt. Baumeister Richard Lugner hat heuer die amerikanische Schauspielerin Melanie Griffith zu Gast. Der Wiener Unternehmer Klemens Hallmann wird von „Cinderella“-Star Lily James begleitet. Neben der 28-Jährigen nehmen auch Starfotograf Michel Comte, Künstler Erwin Wurm, Schauspieler Heiner Lauterbach und Topmodel Barbara Meier, die Freundin des Unternehmers, in der Loge Platz. Aus Deutschland kommt erneut der schrille Designer Harald Glööckler.

Damit aber nicht genug: Angesagt haben sich auch die Schauspieler Gregor Bloeb, Nina Proll, Susanne Wuest, Florian Teichtmeister, Sunnyi Melles. Die wohl schrillste Runde platziert sich aber wohl um Künstlermanager Helmut Werner: Ihn begleiten die ehemalige Erotikikone Sibylle Rauch, die deutsche Schauspielerin Nicole Mieth sowie Sänger und Dschungelcamper Florian Wess. (APA)