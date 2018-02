Schwaz: Ausnahmezustand herrscht in Schwaz. Die Faschingsgilde übernahm am Unsinnigen Donnerstag das Regiment für die Dauer der Faschingszeit. Das Hauptprogramm auf der Bühne startete kurz vor 14 Uhr. Zur gleichen Zeit zogen die Muller der Brauchtumsgruppe Schwaz durch die Franz-Josef-Straße ein. Im Anschluss erfolgte die Rathausschlüsselübergabe von Bürgermeister Dr. Lintner, ohne Wenn und Aber. Bereits am Vormittag waren zahlreiche kreative Kostüme zu sehen. Die Kinder der Schwazer Kindergärten sorgten mit ihren Aufführungen ab zehn Uhr für gute Laune.

Jenbach: Um 11.11 Uhr begann ein kleiner Umzug der Narren, ehe dann um 13.13 Uhr die Schlüsselübergabe erfolgte, die Tengl-Tengl-Fahne gehisst wurde und Narrenbürgermeister "Klaus der Neunzehnte" seine Festrede hielt.

Oberndorf: Der "Alpenländische Fasching" in Oberndorf bietet genügend Möglichkeiten, die fünfte Jahreszeit ausgelassen zu feiern. Am Unsinnigen Donnerstag stand der "Weiberleitasching" ab 15 Uhr im Liftradl auf dem Programm. Frauen aus nah und fern übernahmen das Kommando.

Nassereith: In Nassereith ist die "Wilde Fasnacht", die immer dann ist, wenn kein Schellerlaufen stattfindet. Dort regierten die "Karrner" ab 9 Uhr das Dorf, die Besucher können in Trupps versuchen, den Karrnerwagen zu stehlen.

Um 13 Uhr fand dann das fasnachtliche Treiben — mit dem Beginn des Umzuges der Masken vom Postplatz zum Maibrunnen und wieder zurück — ihre Fortsetzung. Karrner, Ruaßler, Paarle, Sängergruppen, Labera und kleinere Festwägen zogen durchs Dorf und sammelten sich schließlich am Postplatz, wo die Wilde Fasnacht ihren Höhepunkt findet. Pünktlich mit dem Betläuten um 18 Uhr endet nach alter Tradition die Fasnacht in Nassereith.

Imst: In Imst geht die Weiberfasnacht in die sechste Runde. Wie bisher wurden fantasievolle Kostüme ausgeführt, einige neue Maskengruppen haben sich gebildet, Märchen und Feenwesen, Hexen, Fabeltiere, Heilerinnen, wahrsagende Zigeunerfrauen, Sambatänzerinnen und viele mehr sind beim fröhlichen Zug durch die Imster Innenstadt zu sehen. Beginn war um 15 Uhr am Sparkassenplatz. Der Zug wandert von dort aus durch die Kramergasse und endet beim Pflegezentrum.

Reutte: Um 14 Uhr startete in Reutte der lange Tross der Faschingswagen und -gruppen wieder von der Ehrenbergstraße Richtung Zentrum. Die Faschingsgilde Reutte, als Veranstalter des größten Straßenspektakels im Außerfern, kann einen neuen Anmelderekord für den Unsinnigen-Umzug bekanntgeben. 40 Gruppen haben sich offiziell vor­angekündigt.

Axams: Das Axamer Wampelerreiten ist ein ganz besonderer Brauch in der Tiroler Fasnachtslandschaftund zog auch heuer wieder am Unsinnigen Donnerstag viele Besucher an. Dabei geht es um das altbekannte Spiel, das den traditionellen Fasnachten innewohnt: der Kampf des Winters gegen den Frühling. Wobei die Wampeler in ihrer weißen, mit Heu ausgeschoppten Pfoat den Winter symbolisieren. Die Reiter hingegen verkörpern den Frühling. Sie versuchen, mit einem gekonnten Griff die Wampeler im wahrsten Wortsinn aufs Kreuz zu legen. Die Wampeler ihrerseits versuchen, so viele wie möglich mit weißer Weste über zwei Runden durchs Dorf zu bringen.

Aber auch andere außergewöhnliche Figuren wie Tuxer, Flitscheler, Nadln, Buijazzln und Altboarische Paarln sind beim bunten Treiben mit dabei. Beginn war um 12.15 Uhr auf dem Dorfplatz. Der uralte Brauch wurde 2016 in die Liste des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.

Bezirk Innsbruck-Land: In Lans zogen die Schellenschlager hinter dem „Vorhupfer" durchs Dorf, um mit dem rhythmischen Klang der großen Kuhglocken den Winter auszutreiben. Anschließend werden im Dorf die „Missgeschicke" des vergangenen Jahres aufgeführt. Bereits am Vormittag gehen Männer, als Bauern und Schweinchen verkleidet, durchs Dorf und gehen „Kiahgras mahn" (Gras für Kühe mähen).

In Völs wurde "getampert". Von 3 bis 12 Uhr zogen wieder 3 Tamperergruppen im 3/4-Takt auf Kanister schlagend durch Völs.

Weitere kleinere Veranstaltungen fanden auch in Patsch, Grinzens, Amras, Zirl und Absam statt.

Bezirk Kufstein: Schlafmützen, Schlafmasken, Pantoffeln, Nachthemden und Pyjamas dürfen mal nicht nur Schlafzimmer getragen werden. In Langkampfen wird ab 20 Uhr der Pyjamaball gefeiert. In Kirchbichl findet ebenfalls ab 20 Uhr der Weiberfasching mit einer Maskenprämierung statt.

Sillian: Sillian bleibt auch in diesem Jahr Narrenhochburg in Osttirol. Um 18.30 Uhr werden im Gemeindeamt die Schlüssel an das neue Grafenpaar übergeben.