Von Philipp Schwartze

Ein Laborraum im deutschen Aachen, ein Student sitzt an einem Tisch. Durch die Lüftung wird Stickstoffdioxid, wie es in Abgasen von Autos enthalten ist, hineingeblasen. Drei Stunden atmet die Person die Luft ein, wird medizinisch untersucht.

In der Öffentlichkeit hat dieser VW-Abgastest mit Menschen in einer 2016 veröffentlichten Studie für Entrüstung gesorgt. Doch die Studie, die nun auf so viel Gegenwind stößt, wurde von einer Ethikkommission bereits im Jahr 2012 genehmigt. Die Stickoxid-Belastung für die Versuchspersonen sei geringer als im Alltag verteidigt man sich in Aachen.

Noch etwas anderes zeigt diese Studie aber: 25 Menschen waren bereit, sich gezielt Abgasen auszusetzen – für neue Erkenntnisse. Und es gibt noch viel mehr Bereiche, die Freiwillige für Forschung am Menschen brauchen.

Kampf gegen Geld als Anreiz

Viel positiver wurde etwa die Bungee-Springer-Studie von Forschern der deutschen Universität Tübingen aufgenommen. Zwei Freiwillige stürzten sich an einem Gummiseil von der Tiroler Europabrücke in die Tiefe. Nur so können die Hirnforscher neue Erkenntnisse über das so genannte Bereitschaftspotenzial gewinnen: springen oder zurückziehen? Solche Studien dienen der Grundlagenforschung.

Auch bei therapeutischen Studien in der Medizin wird Forschung am Menschen betrieben. „Hierbei hat aber der Patient nicht nur das Risiko, sondern auch einen persönlichen Nutzen, etwa früheren Zugang zu neuen Therapien“, erklärt David Bachler, Leiter der Geschäftsstelle der Ethikkommission der Med-Uni Innsbruck.

Die Entwicklung von Medikamente kommt ohne solche Tests nicht aus, wie der Vorsitzende derselben Ethikkomission, Ludwig Wildt, erklärt: „Bevor ein Medikament auf den Markt kommt, muss es in Studien am realen Patienten überprüft werden, nachdem vorher zahlreiche andere Tests durchgeführt wurden.“ Sonst sei der erste Patient unfreiwillig der Tester.

Dem Bild der Studenten, die mit derartigen Tests für viel Geld ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, widerspricht die Innsbrucker Ethikkommission vehement. „Wir versuchen nach Kräften zu verhindern, dass das Geld der Anreiz für die Teilnahme an der Studie ist“, sagt Bachler. Deshalb gibt es in Tirol keine Bezahlung, sondern eine gedeckelte Aufwandsentschädigung. Pharmakonzerne wollen dazu nicht Stellung beziehen. Erfahrungsberichte von Menschen, die mit Tests viel Geld verdienen, gibt es, besonders in Deutschland – wenn auch nur anonym.

In Tirol müssen alle medizinischen Studien zunächst bei der Ethikkommission beantragt und dann für unbedenklich erklärt werden. „Es geht um die Patientensicherheit und die Datenqualität“, sagt Sabine-Embacher-Aichhorn, Leiterin des Koordinierungszentrums für Klinische Studien (KKS) der Med-Uni Innsbruck. Die Ethikkomission will auch die Forscher davor beschützen, sich – durch den Drang Menschen helfen zu wollen verleitet – in belastenden Studien für die Patienten zu verrennen.

„Wir brauchen die Solidarität der Menschen. Wenn das Vertrauen erschüttert ist, wird es schwierig mit der Forschung“, sagt Bachler. Eben jenes Vertrauen, das die deutsche Ethikkommission nach den Abgastests in Gefahr sieht.

5555 medizinische Studien wurden seit Einführung der Tiroler Ethikkommission im Jahr 1981 bis zum Jänner 2017 – ehrenamtlich – diskutiert und behandelt. „Für die Teilnehmer soll es kein überwiegendes Risiko im Vergleich zu ihrem persönlichen Nutzen geben. Ein Restrisiko bleibt immer“, sagt Bachler. „Dass es in der Wissenschaftsgeschichte Verfehlungen gab und schwarze Schafe gibt, bestreitet niemand.“

Spielen für die Psychologie

Auch Marktforschung und Psychologie setzen auf Versuche mit Menschen. Für eine Studie zur Frage, ob Computerspiele aggressiv machen, hat sich der Innsbrucker Student Lukas S. zur Verfügung gestellt. „Wir haben 20 Minuten ein Shooter-Spiel gespielt und dann einen Fragebogen ausgefüllt.“ Anreiz war das Geld, „wenn dabei noch Erkenntnisse herausspringen, umso besser“. Eine Tester-Karriere kann er sich aber nicht vorstellen. Wer freiwillig Abgase einatmet, muss wohl an den Nutzen für die Forschung glauben.