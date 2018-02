St. Anton/Gossensass – Ob im Hochwinter oder im Frühjahr, ob bei Pulver oder Firn: Das Pflerschtal, südlich des Brenners gelegen, und welches von Gossensass in Richtung Westen führt, ist ein echtes Eldorado für Skitourengeher – gespickt mit nahezu jedem Schwierigkeitsgrad und dem landschaftlichen Leckerbissen des imposanten Pflerscher Tribulauns.

Neben Maurer-, Elles- oder Wetterspitze zählen vor allem die Schnee- und die Aglsspitze zu den absoluten Highlights in dieser Region. Doch unterschätzen sollte man die beiden zuletzt genannten nicht. Einerseits erfordern diese Gipfel eine Packung an Kondition, anderseits zählen sie zu den schwierigsten und zugleich rassigsten im Pflerschtal.

Aufgrund der zuletzt herrschenden Verhältnisse haben wir diesmal die 3194 Meter hohe Aglsspitze besucht und wurden von dieser so richtig überzeugt.

So kommt man hin: Auf der Brennerstraße in Richtung Sterzing zweigen wir in Gossensass rechts ins Pflerschtal ab und folgen der Landesstraße etwa neun Kilometer taleinwärts bis nach St. Anton. Bei der kleinen Eisenbrücke biegen wir links ab und folgen dem schmalen Weg bis zum Weiler Stein.

Bis zum großen Parkplatz „Rodelbahn Allrissalm“ ist der Zubringerweg kostenlos. Von dort allerdings, bis zum Ausgangspunkt unserer Tour, beim Weiler Stein, ist die Straße an den Wochenenden mautpflichtig. Mit etwa einer Stunde Anfahrt ab Innsbruck muss gerechnet werden.

Es ist 7.45 Uhr. Wir wagen einen Blick aufs Thermometer unseres Autos. Minus 13 Grad Außentemperatur verrät uns die Anzeige. Gott sei Dank ist es windstill. Denn mit viel Sonne, zumindest während der ersten 60 Minuten, ist bei dieser Tour um diese Zeit nicht zu rechnen. Wir starten los.

Wir folgen zuerst dem Forstweg mäßig steil nach oben und kürzen diesen immer wieder durch den Wald ab. Nach Überquerung eines großen Lawinenkegels, welcher aufgrund zahlreicher Baumstämme doch ein wenig mühsam ist, folgen wir dem Ziehweg flacher hinein bis zur Ochsenalm, die rechter Hand liegt.

Endlich, die ersten Sonnenstrahlen kommen zum Vorschein, und die zweistelligen Minusgrade wirken langsam, aber doch erträglicher. Noch schnell einen Schluck aus unserer Trinkflasche, denn jetzt geht’s ans Eingemachte. Eine lange Steilstufe steht uns bevor. Vergleichbar mit jener etwa die von Lüsens über die „Mauer“ hinauf in Richtung Lüsener Fernerkogel führt.

Bei sicheren Verhältnissen ist ohne Weiteres der Anstieg durch die Schlucht möglich, ansonsten folgt man am besten gekonnt den Geländekuppen. Übrigens: Generell ist die Tour auf die Aglsspitze nur bei sehr sicheren Verhältnissen zu empfehlen!

Spitzkehre für Spitzkehre bringt uns der Anstieg Höhenmeter um Höhenmeter nach oben. So weit, bis wir flacheres Gelände erreichen und wieder eine verdiente Trinkpause einlegen. Der zuletzt doch sehr kräfteraubende Anstieg, bei dem es ständig nach oben geht, wird dafür mit einem traumhaften Blick auf den Pflerscher Tribulaun belohnt. Und die ersten 1200 Höhenmeter von insgesamt 1800 sind geschafft.

Doch am Ziel unserer Tour sind wir noch lange nicht. In einer weitgezogenen Rechtskurve führt der Anstieg über den Gletscher des Fernsteinferners weiter. Immer mit Blick zur Aglsspitze, die mittig und mächtig vor uns thront. Und irgendwie hat man den Anschein, als wäre der Weg bis zum Skidepot bzw. zur Magdeburger Scharte nur noch einen Katzensprung entfernt. Doch der Schein trügt. Der Weg dorthin zieht sich – und wie.

Kupiert, dann wieder flach – eigentlich recht gemächlich – und bei Weitem nicht mehr so steil wie vorher, erreichen wir endlich die Magdeburger Scharte (mit kleinem Kreuz) auf 3110 Metern. Hier machen wir unser Skidepot.

Nur noch wenige Höhenmeter trennen uns vom Gipfelsieg. Doch diese haben es wieder in sich. Wer nicht bergerfahren, trittsicher und schwindelfrei ist, sollte es beim Skidepot lieber bleiben lassen. Zuerst über eine sehr steile schattige Schneeflanke. Weiter über einen ausgesetzten Grat, der leichte Kletterkünste voraussetzt, stehen wir schlussendlich beim kleinen, etwa 70 cm großen und roten Gipfelkreuz der 3194 Meter hohen Aglsspitze. Ganz ehrlich gesagt: Für den finalen Anstieg zum Kreuz ist es oft kein Fehler, Steigeisen anzuziehen (je nach Verhältnissen und Trittsicherheit).

1800 Höhenmeter Anstieg, die sich an diesem Traumtag absolut gelohnt haben. Und bis auf uns ist niemand auf dem Gipfel. Auf der Aglsspitze höchst selten der Fall. Wir genießen die traumhafte Aussicht, die mit Worten kaum beschreibbar ist.

Genug gestaunt. Es geht zurück ins Tal. Zuerst vorsichtig über den Gipfelgrat und die rutschige Schneeflanke, weiter vom Skidepot über den Gletscher und die Steilstufe bis zur Ochsenalm. Von dort über den Ziehweg bis zum Auto retour. Und dort angelangt, spürt man nicht zuletzt in den Beinen, was man an diesem langen Tag gemacht hat. (flex)