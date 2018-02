Innsbruck – Während andere Vereine Mitglieder verlieren, freut man sich beim Österreichischen Alpenverein (ÖAV) über die gegenteilige Entwicklung: Im vergangenen Jahr sind der Bergsport- und Naturschutzorganisation in ganz Österreich 23.500 Menschen neu beigetreten – das ist der zweitgrößte Mitgliederzuwachs seit Beginn der Zählung. ÖAV-Präsident Andreas Ermacora sieht darin – und mit insgesamt 545.000 Mitgliedern – einen klaren Auftrag: „Die Natur sollte nicht nur Wahlkampfthema sein, sondern ein dauerhaft schützenswertes Gut. Dafür werden wir uns auch weiterhin mit Vehemenz einsetzen.“

Das große Interesse am ÖAV im Jahr 2017 wird – neben Hüttenermäßigung und Versicherung – auf zwei äußerst erfolgreiche Veranstaltungen zurückgeführt: So wurde die Vortragsreihe „Lawinen Update“ bundesweit von Tausenden Menschen besucht, die „Sicher Klettern“-Tour wiederum bot kostenlose Workshops in den ÖAV-Hallen an.

Die meisten Alpenvereinsmitglieder sind übrigens in Wien (126.768) und Tirol (110.356) beheimatet. In Sachen größter Alpenvereinssektion hat Innsbruck mit 53.848 Mitgliedern die Nase vorn. ÖAV-Mitglieder gibt es jedoch auch im Ausland: So zählt die Sektion Britannia 14.265 Bergsportbegeisterte. (TT)