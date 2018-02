Von Eva-Maria Fankhauser

Fügenberg, Mayrhofen – Das Fleisch brutzelt am Griller, 30 Grad warmes Wasser, junge Männer in der Badehose und jede Menge gute Laune. Wer jetzt an Sommer denkt, liegt weit daneben. Am Samstagabend bei klirrend kalten Temperaturen feierte die Landjugend Fügenberg eine Grillfeier samt Poolparty.

„Das war eine Mordsgaudi“, erzählt Obmann Christoph Holaus. Die Jungbauern wurden bei der so genannten #grillpoolchallenge nominiert. Eine normale Poolparty war den Fügenbergern aber zu langweilig. Sie legten einen Kipper mit Plastikfolie aus und füllten unzählige Liter heißes Wasser ein. „Die größte Herausforderung war, das Wasser zu erhitzen“, sagt Holaus. Eine Notheizung wurde schließlich vom Dampfstrahler abgelöst und der Kipper bis zum Rand gefüllt. Von der Nominierung durch die LJ Kaltenbach, der Grillerei, der Rutsche vom Stall ins warme Wasser bis hin zur Rundfahrt im Kipper-Pool wurde der ganze Abend in einem lustigen und ausgefallenen Video festgehalten. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir das machen, und wollten eben etwas Besonderes auf die Beine stellen“, verrät Holaus. Das haben die Jungbauern auch geschafft. Das Video kommt im Netz gut an. Zudem spendeten die Mitglieder in Badehose 300 Euro an die bäuerliche Soforthilfe.

Zahlreiche solcher Videos verschiedenster Vereine im Bezirk verbreiten sich derzeit in den sozialen Netzwerken. Wo die ursprüngliche Idee herkommt, ist unklar. In Deutschland lief eine Poolparty im Lkw auch schon schief.

Mehr Glück und viel Spaß hatten in Mayrhofen die Mitarbeiter der Firma Höglinger. Sie grillten in der Schaufel eines Baggers und badeten im selbst errichteten Teich. Gemütlich auf Liegestühlen und in Bademäntel gehüllt, genossen sie ihre #grillpoolchallenge am Firmengelände. „Wir haben gesagt, wir machen einfach mit. Sonst hätten wir denen, die uns nominiert haben, eine Jause spendieren müssen“, sagt Andreas Höglinger. Ab Freitagmittag liefen die Vorbereitungen für den Grill­abend inklusive Poolfeier auf Hochtouren. Das warme Wasser bekamen die Männer von der Erlebnissennerei Mayr­hofen spendiert. Der Spaß an der Challenge ist ihnen im Video deutlich anzusehen, während der ausgehobene Pool immer mehr zum Schaumbad wurde. „Es war ein richtig gemütlicher Abend, bei dem auch der gute Zweck nicht zu kurz kam“, sagt Höglinger. Die Firma spendete jeweils 650 Euro an die Jungfeuerwehren Mayrhofen und Finkenberg. Zudem nominierte sie drei neue Firmen bzw. Vereine, damit die Challenge weitergeht.