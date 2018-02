Von Deborah Darnhofer

Ehrgeiz und Siegeswille enorm,­ die Form bestechend: Sonnenanbeter sind mir im vergangenen Herbst im Urlaub auf Gran Canaria den Rang als Frühsportler abgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Während ich Punkt acht Uhr bei Öffnen der Poollandschaft im Becken einsam meine Runden ziehe, sprinten sie in Überzahl los.

Sie hechten zum besten Platz, reißen ihre Arme in die Höhe und das Handtuch in die Länge. Flink platzieren sie es mit gebeugtem Rücken auf der Poolliege in der ersten Reihe. Statt einer Jubelpose wird das zweite und dritte Handtuch schnell aus der Armbeuge befreit, aufgeschüttelt und auf den benachbarten Liegen platziert.

Die Konkurrenz schläft nicht und sichert sich vier Liegen auf der gegenüberliegenden Seite. Nachzügler haben Probleme mit ihrer Kondition und schlendern abgeschlagen zur zweiten Liegenreihe. Die bunten Handtücher markieren den Rang. Es gilt schließlich hier nur eine Regel: „Was liegt, das pickt.“

Der „Handtuchkrieg“ am Pool

Der Wettbewerb oder „Handtuchkrieg“ am Pool, wie Medien es gerne nennen, hat sich so schnell erledigt, wie er ausgebrochen ist. Von der Beobachterposition sieht er trotzdem bizarr aus. Kein Wunder, dass es im Internet zuhauf Videos gibt. So ein Sturm auf den besten Poolplatz wird tausendfach angesehen. Dem Sport, der frühmorgendliche Disziplin erfordert, die spätestens mit Öffnen des Hotelpools über Bord geworfen wird, könnten jetzt aber die „Athleten“ abhandenkommen.

Der Reiseveranstalter Thomas Cook installiert Ende Februar sein eigenes System. Statt der sprintenden Besetzer werden die Plastikliegen aufgerüstet. Über das Internet können Urlauber künftig ihre ganz persönliche Liege buchen. Kostenpunkt: ein Mausklick und 25 Euro einmalig pro Aufenthalt.

Geld regiert auch hier die Welt. 25 Euro, um Friede und Freude am Sonnenplatz zu haben? Klingt lächerlich, ist aber so. Der Testbetrieb wird bei drei Hotelanlagen der spanischen Inseln Lanzerote, Gran Canaria und Fuerteventura durchgeführt. Bis zum Sommer sollen 30 Hotels mitmachen.

Sind damit die wilden wie wunderbaren Szenen des waghalsigen Wuselns, des Vorbei-Drängelns und Hin-Flitzens vorbei? Sicher nicht. Der Reiseveranstalter lässt nur einen kleinen Teil der Liegen reservieren. Wäre doch zu schön und wie im Billigflieger, müssten künftig alle extra für die Liege bezahlen. Außerdem hat das Besetzen vor allem unter Briten und Deutschen lange Tradition. Eine Umfrage ergab einmal, dass rund 30 Prozent unserer nördlichen Nachbarn es tun.

„Fair Play“ statt Wettkampf

Ich mache mir da keine Hoffnungen oder Sorgen: Auch heuer werden sich die Sieger wieder der Sonne nach ausrichten. Obwohl manche Hotels den Wettlauf um den besten Platz schon verbieten und die bunten, flauschigen Sportgeräte einfach wegräumen. Das darf nicht als Betrug oder Wettbewerbsverzerrung verstanden werden, viel eher ist es eine Bitte zur Beruhigung der Gemüter. „Fair Play“ am Pool. Sei’s drum!

Die Karten werden ohnehin täglich neu gemischt. Das ließ sich am Pool auf Gran Canaria beob­achten. Nach dem Drängeln und großen Fressen am Frühstücksbuffet kehren die Liegenbesetzer gleich an die Wettkampfstätte zurück. In der prallen erbarmungslosen Sonne üben sie sich in horizontaler Ertüchtigung, im Beine-Wegstrecken. Nach ein paar Stunden des Dauerliegens und Wenig-Einschmierens wendet sich aber das Blatt und die Sonne.

Die Reihen lichten sich. Einerseits sind einige Liegen-Sportler derart rot vor Anstrengung, dass sie sich zur Regeneration ins Hotelzimmer oder an die Bar zurückziehen. Die zweifelhaften Auszeichnungen in Form von Bräunungsstreifen oder Sonnenbrand sind ihnen ohnehin sicher.

Andererseits erreichen die Sonnenstrahlen unbesetzte Liegen. So wird doch noch ein ansehnlicher Platz frei. In aller Urlaubsruhe kann ich hinschlurfen, ganz unsportlich und ohne Ehrgeiz.