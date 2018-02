Innsbruck — Seit über zwei Jahren bringt die Nacht-S-Bahn am Wochenende und vor Feiertagen Tiroler Nachtschwärmer nach Hause. Zunächst gab es nur Verbindungen ins Unterland und ins Wipptal, seit Dezember 2017 profitieren auch Oberländer von dem Angebot. Für 100.000 Fahrgäste bedanken sich ÖBB und VVT nun musikalisch und machen die S-Bahn selbst zur Bühne. In der Nacht von 23. auf 24. Februar (Freitag auf Samstag) werden in zwei Zügen Bands die Fahrt musikalisch begleiten.

Der musikalische Fahrplan von „Music on the train" im Detail: Nacht-S-Bahn nach Kufstein mit Abfahrt um 01:00 in Innsbruck Hauptbahnhof: In diesem Zug heizt die Formation „Chiccos" mit Rockmusik aus den Sechziger- und Siebzigerjahren ein.

Nacht-S-Bahn nach Landeck mit Abfahrt um 01:50 Uhr in Innsbruck Hauptbahnhof: Eine Gitarre, ein Piano und zwei Stimmen - das sind „2seedsleft", die Richtung Oberland unterhalten

Die musikalische Unterhaltung auf dem Heimweg soll keine Eintagsfliege bleiben. ÖBB und VVT arbeiten an einem Konzept, das die Nacht-S-Bahn in regelmäßigen Abständen zur Bühne für kulturelle Veranstaltungen macht. „Das passt sehr gut zu unserer Philosophie, dass Bahnfahren nicht nur eine Beförderung von A nach B, sondern ein Erlebnis sein soll", freut sich ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel. „Wir erarbeiten nach unseren Möglichkeiten individuelle Lösungen für Veranstaltungen. Interessenten können sich gerne bei uns melden.". (TT.com)