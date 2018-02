Lienz – Vormittags über die Pisten wedeln und dann im Liegestuhl die Sonnenseiten des Lebens auskosten: Unter dem Titel „Terrassen-Skilauf“ wird in Lienz sportlicher mit kulinarischem Genuss verknüpft. In Zeiten des Klimawandels suchte man nach einer starken Positionierung. Einen Benefit verspricht man sich mit dem Angebot von regionalen Spezialitäten und authentischer Gastfreundschaft – inmitten der Schnee-Kulissen der heimischen Bergwelt.

Es ist ein gemeinsames Produkt von Lienzer Bergbahnen, Tourismusverband Osttirol, der Stadt Lienz sowie 14 Pistengastronomen und Hoteliers, die als Teilnehmer mit an Bord geholt wurden. 150.000 Euro wurden zur Vermarktung aufgestellt, in einem ersten Schritt wird in Österreich und Deutschland die Werbetrommel gerührt. „Skifahren zum Abschnallen“ heißt die Devise. Jeder teilnehmende Gastronom in den Skigebieten Zettersfeld und Hochstein hat sich einem anderen Thema verschrieben, mit dem er Gäste auf seiner Sonnenterrasse kulinarisch erfreut. Aber auch Hotels in der Stadt servieren ihre Kochkunst auf den Terrassen, und die Pavillons auf dem Lienzer Hauptplatz locken mit Après-Ski vom Feinsten.

Die „Special Weeks“ bieten bis 11. März ein facettenreiches Programm. Was es wann wo gibt, ist unter www.terrassenskilauf.at abrufbar. (func)