Die Jungbauernschaft/Landjugend Patriasdorf veranstaltet am 3. März wieder das legendäre „Beck'n Fleck'n" am Hochstein. Bei diesem spaßigen, von DJ Roly soundtechnisch umrahmten Event versuchen Skifahrer und Snowboarder sowie Gruppen mit verschiedensten Gerätschaften in lustigen Kostümen über ein 14 Meter langes Wasserbecken zu kommen. Die Anlaufstrecke wird immer weiter verkürzt. Wer sich also am längsten über Wasser halten kann, gewinnt.

Ein weiteres Special ist der „Bungee Run", für die kleinen Besucher gibt es eine Schatzsuche im Heu.

Die Startnummern werden um 9.30 Uhr bei der Moosalm ausgegeben, um 10.30 Uhr startet die Einzelwertung der Herren und Damen, die Gruppenwertung findet dann schließlich um 12.30 Uhr statt. Das Startgeld pro Person beträgt zehn Euro, die Gruppenpauschale ab fünf Personen 50 Euro.

Wer Lust hat, nicht nur zuzuschauen, sondern dabei zu sein: Anmelden kann man sich bis spätestens 24. Februar unter der Telefonnummer 0664/3680370. (TT)