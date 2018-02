Außervillgraten – Ein Blick zurück: Vor vielen Jahren noch war das Villgratental mit seinen Seitentälern fast ausschließlich einheimischen Skitourengehern vorbehalten. Ob als Ausgangspunkt Kalkstein, von Innervillgraten aus oder etwa im Winkeltal, welches von Außervillgraten in Richtung Norden zieht.

Doch die Zeit ist auch dort nicht stehen geblieben. Selbst wenn es manchmal noch so scheint. In den letzten Jahren wurde im Villgratental vielmehr kräftig die Werbetrommel für Skitourengeher gerührt. So manch „echter Geheimtipp“ ist längst zu einem bekannten Tourenziel geworden: ob etwa die Tour auf das Toblacher Pfannhorn, das Marchkinkele, Hohes Haus oder wie sie alle heißen. Alleine ist man dort meist nie mehr unterwegs. Auch wir waren diese Woche im Villgratental unterwegs und haben dabei die Althausscharte ausfindig gemacht. Ein eher unbekanntes Ziel, welches jedoch traumhaftes Skigelände zu bieten hat, wenngleich es mit keinem Gipfelkreuz punkten kann.

So kommt man hin: Unsere Tour startet beim Parkplatz der Reiterstube im Winkeltal. Die LVS-Geräte sind gecheckt und somit kann es losgehen. Wir wandern zuerst entlang der Almenloipe und entlang der linken Bachseite in Richtung Volkzeinerhütte. Flach, sodass wir die Steighilfe unserer Skier in „Nullstellung“ bringen. Schritt für Schritt geht’s ins Winkeltal weiter hinein. Vorbei an urigen und schmucken Almenwirtschaften und Häusern in dunkler Holzfassade, die ganz typisch für das gesamte Villgratental sind und das dortige Landschaftsbild prägen.

Eine erste kleine – wenn auch machbare – Hürde steht plötzlich vor uns. Wir müssen einen gewaltigen Lawinenkegel überqueren, der unseren Zustieg meterhoch verschüttet hat. Kein Problem. Gekonnt schlängeln wir uns durch ein Meer abgeknickter Bäume und gefrorener Schneemassen. Geschafft. Der Weg ist wieder frei.

Immer noch flach führt die Tour vorbei an der Niederbruggeralm weiter in Richtung Norden. Mit der Sonne im Rücken, die nach dem anfänglich leichten Schneefall immer wieder durch die Wolken blinzelt, stehen wir vor einem gelben Wegweiser: „Villponer Alm – Grabenstein – Althausscharte“. Und diesem folgen wir.

Nach dem langen und flachen Talmarsch geht es endlich bergauf. Ein kleiner Tipp: Nach dem ersten Hinweisschild treffen wir auf einen weiteren Wegweiser, der nach links in Richtung Villponer Alm zeigt. Doch hier ist es empfehlenswert, geradeaus der Spur zu folgen.

Ein steiles, teilweise dicht bewaldetes Waldstück gilt es nun zu überwinden. Dieses bringen wir mittels Spitzkehrentechnik, welche unbedingt bei der Tour auf die Althausscharte erforderlich ist, hinter uns und erreichen die Baumgrenze. Kaum zu glauben, welch beeindruckender Talkessel sich nach dieser doch etwas mühsamen Passage im Bereich der Villponer Alm plötzlich eröffnet: kupiertes, traumhaftes Skigelände. Und all dies gehört uns heute ganz alleine, denn wir sind die einzigen Tourengeher.

Unterhalb der Villponer Alm bringt uns der weitere Anstieg zuerst wieder flach, später über steilere Hänge weiter in Richtung Norden. Von nun an immer mit Blick auf unser Ziel. Die Althausscharte liegt vor uns. Die Entscheidung, dass wir diese Tour gewählt haben, ist zu hundert Prozent die richtige gewesen. Aufgrund der Exposition, Nord nämlich, gib es traumhaften Pulverschnee.

Noch ein letzter, etwas steilerer Hang und wir haben die Scharte erreicht. Leider hat sich die Sonne wieder versteckt, und viele Gipfel, vor allem jene der Dolomiten im Süden, haben sich in dichte Wolken gehüllt. Der kalte Nordwestwind trägt seiniges dazu bei, dass wir uns nicht lange aufhalten werden.

So gemütlich es vorher noch war, auf die verdiente „Schartenjause“ verzichten wir. Fell in den Rucksack, Schuhe zu und ab geht’s in Richtung Tal. Wir entscheiden uns entlang der Aufstiegsroute abzufahren. Vor allem jener Teil zurück bis zur Villponer Alm ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Genuss. Pulverschnee von allerfeinster Qualität. Selbst die etwas diffuseren Lichtverhältnisse stören dabei nicht.

Alternativ besteht die Möglichkeit, südseitig zur Reiterstube abzufahren. Bei Pulver oder Firn macht diese Talfahrt sicherlich auch sehr viel Spaß. Nicht aber mit einem Harschdeckel – und den gibt es sonnseitig derzeit im Villgratental. Ab der Villponer Alm geht’s durch den Wald zurück und von dort mit viel Schwung das lange Winkeltal zurück zum Auto.

Noch ein kleiner Tipp: Für die Fahrt hinaus aus dem Winkeltal ist am besten, man bleibt links und auf der Straße, zumal man sonst mehrmals bergauf und wieder über den lästigen Lawinenkegel drüber muss. Fazit: Unterschätzen sollte man die Tour ob des langen Zustieges durch das Winkeltal nicht. Ohne Spitzkehrentechnik ist man verloren und auch die Lawinenverhältnisse müssen stimmen.

Aber davon abgesehen steht dann einem Besuch der Althausscharte eigentlich nichts mehr im Weg. Viel Spaß im idyllischen Villgratental. (flex)