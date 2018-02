Innsbruck – Ein Tag im Zeichen der Fremdenführungen. Allein in Innsbruck wurden gestern, zum Welttag der Fremdenführer, von morgens bis abends im Viertelstundentakt Führungen angeboten. Abschrecken ließen sich die Menschen dabei weder von den kalten Temperaturen noch vom Wahlkampf, der auf den Straßen tobte.

Viele Einheimische nutzten die Chance, sich ihre Heimat kostenlos in speziellen Themenführungen erklären zu lassen. „Wir haben aber auch Gäste aus England oder Finnland gehabt“, wusste man am Stand der Interessengemeinschaft Tiroler Fremdenführer zu berichten. Viele Familien mit Kindern nahmen an den Führungen teil.

„Ich war am Vormittag schon bei einer Führung, so etwas ist eine wahre Freude“, berichtete eine Dame vor der Spezialführung „Starke Frauen“, erdacht von Fremdenführerin Claudia Himmler. „Wir bitten um Spenden. Die kommen dem guten Zweck zugute“, eröffnete sie die Führung. Das Geld geht an Licht ins Dunkel.

Von Maria Theresia bis Zaha Hadid und Hild­e Zach erzählte Himmle­r die Geschichte von neun wichtigen Frauen in Innsbruck. „Das ist eine Führung besonders für Einheimische“, erklärte Himmler. „Man läuft so oft hier vorbei, aber manches fällt einem nie auf“, bestätigte ein älterer Herr. Ein warmer Applaus war Himmler am Ende der Führung gewiss. (phi)