Von Evelin Stark

Der Hund ist in seiner wilden Stammform, nämlich dem Wolf, ein so genannter Karnivore. Zu Deutsch: Fleischfresser. Aber: So wie der Mensch nicht vom Brot allein lebt, hat auch der Hund nicht genug mit einem Stück Fleisch.

Zumindest nicht, um zu überleben: „Hunde brauchen eine ausgewogene Ernährung. Sie müssen mit allen Nährstoffen ausreichend versorgt werden“, sagt Christine Iben. Sie ist Veterinärmedizinerin an der Uni Wien und Expertin für Kleintiernahrung.

Was die wilden Karnivoren von den als Haustier gehaltenen Hunden unterscheidet, ist, dass die einen das ganze Tier, das sie jagen, auch fressen. Somit nehmen sie über den Inhalt des Magens oder den Pansen die nötigen Nährstoffe auf, die überlebenswichtig sind. Wenn das Haustier nun von seinem Halter ein Stück Fleisch bekommt, fehlen die Nährstofflieferanten. Werden diese nicht anderweitig – etwa in Form von Ergänzungsfuttermitteln – geliefert, sind Mangelerscheinungen die Folge.

„Besonders Kalzium, aber auch Vitamin D und Jod sind immer wieder Stoffe, bei denen Hunde Mängel aufzeigen“, erklärt Iben. Kalzium und Vitamin D benö­tigt das Tier zur Knochenbildung, es ist also essentiell für den Bewegungsapparat. Jod wiederum braucht die Schilddrüse. Bekommt sie wenig oder keines, folgen Leistungsabfall und Fell- ausfall. Das will natürlich niemand, denn: Geht’s dem Viecherl schlecht, leidet auch das Herrchen und Frauchen mit. Die richtige Ernährung ist also ausschlaggebend für das häusliche Glück.

Das weiß auch Bettina Specht. Sie betreibt seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann die „Futterkiste und Futterschule“ in Leutasch. Ihre Kunden sind mitunter Hundebesitzer, deren Tiere bereits Krankheitsbilder aufweisen: „Meine Problemkunden kommen mit Hunden, die von Magen-Darm-Problemen bis Diabetes so einiges haben“, sagt die Tierliebhaberin.

Ihr seien außerdem in ihrer Arbeit mit den Tieren die Zusammenhänge zwischen Verhaltens- problemen und der Ernährung aufgefallen. Das habe sie dazu bewegt, sich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen und nur noch Futtermittel ohne Zusatzstoffe anzubieten.

Denn: „Die Zusatzstoffe in den industriell hergestellten Futtermitteln behindern den Umbau in Serotonin, was bekanntlich glücklich macht“, lacht sie.

Und glückliche Hunde machen glückliche Besitzer. Oder umgekehrt? Letztere verfolgen jedenfalls ganz unterschiedliche Strategien, um das Glück ihrer hungrigen Mäuler zu bewahren. Hundefutter ist nämlich ein Thema, das fast so polarisiert wie Fleisch versus Vegetarisch beim Menschen.

Da gäbe es zum Beispiel die „Barfer“. Deren Ansatz: Der Hund als Nachkomme des Wolfs ist ein wildes Tier, das von Natur aus frisches Fleisch frisst. Karnivoren eben, wissen wir ja schon. „Beim ,Barfen‘ gibt man hauptsächlich Fleisch, aber Gemüse und Knochen müssen wegen der Nährstoffe auch dabei sein, wenn keine Mineralstoffmischungen gegeben werden“, so Iben.

Dann gibt es den Typ Trockenfütterer. Dem ist der Typ Nassfütterer gleichzustellen, da sich beide Futtermittel von den Inhaltsstoffen her kaum unterscheiden, einzig im Wassergehalt. Was von den „Barfern“ als nicht artgerecht verurteilt wird, ist eine der meist praktizierten Fütterungsvarianten: „Für den Hund ist es nicht problematisch, wenn er sein Leben lang Trockenfutter bekommt. Wasser muss aber jederzeit zur Verfügung stehen“, sagt die Veterinärmedizinerin. Trockenfutter in Kombination mit einer gekochten Mahlzeit am Tag sei eine ausgewogenere Variante.

Zu guter Letzt: die Vegetarisch- und Veganfütterer. Ja, es gibt auch vegan lebende Hunde. Was die Nährstoffe betrifft, so stehen vegane Futtermittel den fleischhaltigen in nichts nach, so ein Test-Ergebnis von Öko-Test zu Bio-Hundefutter im Jahr 2017. Ob es artgerecht ist, sei in den Raum gestellt. Aber ein Karnivore ist ja auch kein Leinentier, oder?

Nur Rohes ist Wahres

Biologisch artgerechte Rohverfütterung – sprich Barfen (englisch: born-again raw feeders) – ist das, was Rainer Vuschl seit 25 Jahren macht. Mit seiner Firma Tirol-„Barf“ in Fulpmes ist er derjenige, der rund 2000 Kunden regelmäßig mit seinem Rohfleisch-Menü beliefert.

„Wenn man es richtig betreibt, ist es einfach zu machen“, sagt Vuschl. Als gelernter Metzger und Koch besitzt er den nötigen Background, um zu wissen, welches Fleisch gut ist und wie man es am besten zubereiten und verarbeiten kann, um es nicht nur für den Menschen, sondern dessen besten Freund schmackhaft zu machen.

Allein der Blick auf die Fotogalerie seines Online-Shops macht Appetit: Aufwändig gestaltete Rohfleischspezialitäten auf Festtagstellern mit Schnittlauch, Petersilie und Tomate garniert, erinnern mehr an eine Menükarte vom Gasthaus ums Eck als an Hundefutter.

Aber genau das ist die Idee: „Wir beziehen unser Fleisch von heimischen, österreichischen Bauern und achten sehr auf Qualität. Hundefutter unterscheidet sich in der Herstellung kaum vom Essen für den Menschen“, so der „Barfer“. Wichtig sei, betont er, zu dem rohen Fleisch Gemüse zu geben, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Auch Kutteln empfiehlt er regelmäßig zu füttern.

Die Trockenfuttergabe kritisiert der Rohfleischliebhaber insofern, als die getrocknete Ware oftmals Haltbarmacher beinhalte, die wiederum für das Tier ungesund seien. Außerdem enthalte Trockenfutter auch Getreide: „Der Hund kann kein Getreide verdauen“, so Vuschl.

Abwechslung muss sein

Bettina Spechts Leben dreht sich rund um Tiere. Sie betreibt nicht nur die „Futterkiste und Futterschule“, sondern auch eine Hundepension, alles in Leutasch. Auf ihrem Hof tummeln sich neben einem Rudel Hunden noch ein paar Katzen, Hühner und Minischweine. Alle bekommen eigens zugeschnittene Menüs von der Expertin.

„Hunde brauchen so wie alle Tiere eine abwechslungsreiche Ernährung, damit ihre Körper alles bekommen, was sie brauchen“, sagt sie. Von „Futterfanatikern“ hält sie jedenfalls wenig. Damit meint sie Hundebesitzer, die ihren Tieren ihr Leben lang das gleiche Futter geben. Oder etwa diejenigen, die nach dem Motto, dass der Hund ein wildes Tier sei, nur Beutetiere füttern. Das sei ihrer Erfahrung nach nicht gesund.

Ähnlich steht Specht dem reinen „Barfen“ gegenüber: „Der Hund ist kein Wolf. Er besitzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger nämlich ein Enzym, das Kohlenhydrate verarbeiten kann“, so Specht. Deshalb empfiehlt sie die Zugabe von Kohlenhydraten, etwa Nudeln oder Reis, zum frischen Fleisch. Nur Fleisch zu geben, gehe nämlich auf Leber und Nieren.

Das Gemüse könne der Hund wiederum nur gekocht verdauen. Mit ein bisschen Öl dazu könne dann auch noch der Vitaminanteil aufgenommen werden.

Die „Futterkiste“ wird übrigens, angelehnt an die Bauernkiste, individuell und nach Wunsch mit Ernährungsberatung zusammengestellt geliefert.

Nass ist besser als trocken

Auch Saskia Ettl bietet Ernährungsberatung für Hunde an. Sie ist selbstständig als zertifizierte Ernährungsberaterin tätig und erstellt Futterpläne für Besitzer von gesunden und kranken Tieren. Außerdem ist sie nebenbei im „Naturtierladen“ in Kufstein angestellt.

„Das beste Hundefutter ist nur so gut, wenn es auch ordnungsgemäß gefüttert wird“, erklärt sie. Auch wenn sie selbst begeisterte „Barferin“ sei, liege es ihr doch sehr am Herzen, für ihre Kunden das zu deren Lebensstil passendste Futtermittel zu finden. „Denn nicht jeder will ,barfen‘, und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Lieber ,barft‘ ein Besitzer nicht, weil er sich unsicher ist, als dass er den Hund falsch füttert“, so Ettl.

Deshalb biete der Naturtierladen viele verschiedene Sorten im Nassfutterbereich an. Der sei ihr lieber als das Trockenfutter, weil Hunde dazu tendieren, zu wenig zu trinken, was der Niere schade.

Im Nassfutter bekämen sie aber automatisch einen gewissen Wasseranteil mit. Und am allerwichtigsten dabei sei, dass im Futter 100 Prozent natürliche Stoffe und bestes Fleisch verarbeitet wurden. „Ich beschäftige mich unter anderem auch mit Futtermittelunverträglichkeiten“, erzählt die Expertin. Diese treten ihrer Erfahrung nach oft nach langjähriger Fütterung von Fertigmitteln auf.

Das hat die Hundeliebhaberin am eigenen Leib bzw. dem ihres Hundes Kijani erlebt. Der wurde krank und dann immer dünner, selbst der Tierarzt wusste sich keinen Rat. „Ich stellte die Ernährung bedarfsgerecht um“, so Ettl. Damit wurde er wieder glücklich.