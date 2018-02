Von Matthias Christler

Innsbruck – Spaziergänger hören lautes Getöse aus dem Untergrund und wenige Meter neben ihnen sackt der Boden ab. Immer weiter. Aus einer Senke wird ein Krater, mehr noch, ein Erdloch. Im Sommer 2013 entstand am Mühler Feld zwischen Reutte, Breitenwang und Pflach innerhalb von zwei, drei Stunden eine so genannte Doline.

Menschen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Anders wie in Rom vor zwei Wochen. Am Abend sackte eine Straße ab und mehrere Autos rutschen in das zehn Meter lange Loch. Zwei Gebäude und 20 Familien mussten evakuiert werden. Eine Untersuchung soll die Ursache klären. Bei der deutschen Autobahn A20, die seit vergangenem September bei Triebsee in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr befahren werden kann, weiß man, warum die Fahrbahn inzwischen auf einer Länge von mehr als 100 Metern abgesackt ist. Der Moorboden hielt der Belastung nicht mehr stand.

Nicht nur bei solchen Geschichten muss der Zillertaler Marco Hauser an das Frühjahr 2016 zurückdenken. Er beschrieb es damals als lautes „Grollen“, das er aus dem Garten in Fügen hörte. Beim Blick vom Balkon hinaus sah er es noch, das Loch, das sich in seinen Boden fraß. Gras ist fast zwei Jahre später nur im buchstäblichen Sinne darüber gewachsen. „Wir nutzen den Garten normal, aber wenn man über die Stelle geht, denkt man immer an dieses Loch und hat ein ungutes Gefühl“, sagt er. Bei seinem Haus würden immer noch Risse auftreten, „es gibt keine Ruhe. Zehn Jahre dauert das“, hat man ihm gesagt.

Mit den Versicherungen sei man dabei, das Finanzielle zu klären. Landesgeologen und Geotechnikern dankt er, weil bauliche Lösungen gefunden wurden. Die Ursache war mit einer Baustelle unterhalb des Gartens schnell ausgemacht.

Oft sind es wie in Fügen, bei der Autobahn in Deutschland oder vermutlich auch in Rom bauliche Probleme, die in Verbindung mit Grund- oder Niederschlagswasser dem Boden den Halt rauben. „So etwas kann es auch auf natürliche Weise geben. In Ostdeutschland oder in der Gegend von Stuttgart kommt das öfters vor, aber auch bei uns ist es nicht so selten“, sagt Landesgeologe Gunther Heißel und verweist auf die Gipskarstgebiete im Großraum Reutte oder auch in Innsbruck/Mühlau. Die Doline aus dem Sommer 2013 sei das größte Erdfall-Ereignis der vergangenen Jahre, so Heißel. „Wenn das Niederschlagswasser in solchen Gebieten nicht richtig versickert und zum Gips weiter unten im Boden kommt, frisst es sich förmlich durchs Material. Es entstehen Hohlräume und das Lockergestein bricht nach“, erklärt der Landesgeologe anhand des Erdfalls nahe Reutte den Vorgang, wie sich Dolinen bilden.

Wenn man weiß, dass der Boden im Untergrund aus verkarstungsfähigem Gestein besteht, also wie im Außerfern aus Gips, das durch Wasser aufgelöst werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten: woanders bauen oder standfest bauen. Und so bauen, dass kein Wasser in den Boden eindringt, der immer größere Hohlräume wachsen lässt, die irgendwann einbrechen könnten.