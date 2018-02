Kirchberg – Ein Triathlon der anderen Art steht am kommenden Samstag in Kirchberg auf dem Programm. Der Rodelverein Kirchberg veranstaltet gemeinsam mit der „Speascht“ die erst­e „GOAS Winter Challenge“ am Samstag, 3. März. Ziel ist es, den Gaisberg so schnell wie möglich zu bezwingen, und zwar in mehreren Varianten und als Dreier-Team. Ein Team besteht jeweils aus einem Skitourengeher, einem Rodler und einem Läufer.

Den Start übernimmt der Tourenskigeher – bei der Talstation Gaisberg. Nach 1,7 Kilometern und 430 Höhenmetern erfolgt die Übergabe an den Rodler. Dieser begibt sich auf eine 3,5 Kilometer lange Rodelbahn nach unten. Zu guter Letzt wird der Bergläufer an der Talstation abgeklatscht, der wieder dieselbe Piste wie der Tourenskigeher nach oben bewältigen muss.

Es gibt zwei verschiedene Bewertungen, eine Speed-Klasse (Damen und Herren) für die Schnellsten, aber auch die Hobbysportler können mitmachen, denn es gibt auch eine Mittelzeit-Wertung. Offizieller Start der „GOAS Winter Challenge“ ist um 16.30 Uhr an der Talstation Gaisberg in Kirchberg. Der gemütliche Ausklang findet im Anschluss mit Stina Gabriell im Gaisbergstüberl statt. Die Anmeldung ist noch bis zum 28. Februar beim TVB in Kirchberg möglich.

Nähere Informationen unter www.goas-race.at. (TT)