Von Irene Rapp

Achenkirch – Wer das Glück hatte, am vergangenen Samstag unterwegs zu sein, der wird verstehen, wovon jetzt zu lesen ist: Wenn man im Tal im Nebel losmarschiert und man diesen trotz stetigen Höhenmeter-Gewinns nicht loszuwerden scheint. Wenn das wabernde weiße Etwas sich dann aber doch lichtet und wie in Zeitlupe auflöst, während dahinter eine faszinierende Landschaft erscheint. Und wenn man dann von oben auf das weiße Meer hinabsieht und sich auf einmal leicht fühlt und glücklich.

So geschehen bei der Tour auf das Kotalmjoch im Rofan oberhalb des Achensees. Das größte Gewässer Tirols würde man zwar auf der – zugegebenermaßen unscheinbaren – 2122 Meter hohen Erhebung stehend sehen. Allerdings erblickte man am Samstag, wie schon erwähnt, lediglich ein Wolkenmeer. Der Nebel ging bis in eine Höhe von rund 1600 Metern. Dann jedoch löste sich das Ganze genau vor dem imposanten, felsigen Verbindungskamm zwischen Klobenjoch (2041 m) und Streichkopf (2243 m) auf, eines der Highlights der Tour.

So kommt man hin: Vom Inntal kommend in Richtung Achenkirch, unmittelbar nach der langen Galerie gibt es rechts einen ausgeschilderten Parkplatz, auf dem man das Fahrzeug stehen lassen kann. Achtung: Für die Tour auf das Kotalmjoch muss man mindestens 3 Stunden einplanen, daher beim Lösen des Parktickets genug Zeit einplanen. Besser ein Tagesticket (5 Euro) als ein 4-Stunden-Ticket lösen (4 Euro). Es wird streng kontrolliert und kann dann bei Überschreitung empfindlich mehr kosten (20 Euro).

Gleich hinter dem Parkplatz steuert man den dahinterliegenden Forstweg bzw. Hochseilgarten an. Seit diesem Winter befindet sich dort ein LVS-Checkpoint, den der Tourismusverband Achensee aufstellen hat lassen. Wenn mit der Notfallausrüstung alles passt, kann es losgehen – und das bedeutet zunächst, dass man rund 45 Minuten lang auf dem Forstweg Richtung Kotalm-Niederleger (1260 m) unterwegs ist. Dieser zieht sich in mehreren Kehren aufwärts, man kommt an einer Wildfütterung vorbei und einmal – beim so genannten Labschlaggraben – wird man wohl bei etwas angespannterer Lawinensituation die Augen offenhalten müssen.

Doch am Samstag waren die Bedingungen optimal und beim Kotalm-Niederleger muss man dann erstmals eine Entscheidung treffen: Zwar könnte man auf der Forststraße weiter, wir bogen jedoch vor den Alm-Gebäuden ab, links hinauf in den Wald.

Stetig gewinnt man an Höhe, einmal kreuzt man den Forstweg, gleich danach geht es jedoch wieder in den Wald hinein. Beim Kotalm-Mitterleger (1608 m) – einer schönen, großen, ebenen Fläche – lichtet sich das Gelände, gleich dahinter ragt das Gamsspitzl (1908 m) in die Höhe.

In südöstlicher Richtung geht es nun weiter – sprich, bei den Almgebäuden hält man sich rechts, zunächst geht es relativ flach Richtung Steinernes Tor (dabei handelt es sich quasi um eine Lücke im Verbindungskamm zwischen Klobenjoch und Streichkopf) dahin. Nur langsam gewinnt man an Höhe, dann geht es über eine Steilstufe und man befindet sich auf einem großen Boden. Links kann man schon das Ziel sehen und der Name Kotalmjoch ist Programm – dort oben gibt es nämlich kein Gipfelkreuz. Geradeaus erblickt man eine weitere unübersehbare Felswand, die wie ein Abschluss dieses großen Bodens wirkt, rechts zieht sich eine Art Steinerne Mauer Richtung See.

In nordöstlicher Richtung geht es nun weiter, es wird nie wirklich richtig steil. Diese Tour wäre daher also auch für Anfänger geeignet, da Spitzkehrentechnik nur an wenigen Stellen gefragt ist. Jedoch darf man die Entfernung – rund sechs Kilometer – und die Höhenmeter – rund 1200 – nicht unterschätzen.

Die letzten Höhenmeter geht es dann zum Kotalmjoch hinauf, gleich daneben erhebt sich das Stuhljöchl (2157 m). Am „Gipfel“ dann – eigentlich ist es ein Kamm – gibt es zum Glück genügend Platz: Denn naturgemäß zieht dieses Ziel viele Tourengeher aus dem bayerischen Raum an. Die Ausblicke sind jedenfalls ein Traum: In unmittelbarer Nähe erhebt sich der höchste Rofan-Gipfel, der Hochiss (2299 m), im Süden der Alpenhauptkamm. Am Samstag zu sehen waren auch Tourengeher, die quasi bis zum Ende der Steinernen Mauer aufstiegen und von hier aus das Dalfazer Joch (2233 m) ansteuerten.

Zurück zum Kotalmjoch: Am Samstag ging es über die viel befahrene Rinne zwischen Kotalmjoch und dem gleich daneben liegenden Stuhljöchl (2157 m) abwärts und zurück zum Kotalm-Mitterleger. Auf dem Flachstück retour zu den Almgebäuden hieß es nur auf den letzten Metern „anschupfen“. Aufpassen war dann wieder auf der Forststraße unterhalb des Niederlegers angesagt: Dort geht es nämlich einige wenige Meter steil bergab. Dafür bot sich hier dann endlich ein traumhafter Blick auf den Achensee. Und der Nebel hatte sich inzwischen so gut wie verflüchtigt.