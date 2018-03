Von Kathrin Siller

Innsbruck — In Kenia drohen Plastiksackerl-Nutzern seit Kurzem bis zu vier Jahre Haft. Das ostafrikanische Land hat eines der strengsten Verbote weltweit eingeführt. Österreich arbeitet weniger mit Verboten als mit Aufklärung. Der Müll wird trotzdem mehr. Zeit also für ein paar alltagstaugliche Plastik-Einspar-Tipps?

1) Darf die Feinkostverkäuferin die Wurst in eine private Alubox geben?

Eigentlich nicht. Hierzu gibt es eine klare Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Aufgrund der Übertragungsgefahr von Keimen ist es in den großen Lebensmittelgeschäften nicht erlaubt. „Die Erfahrungen [...] haben gezeigt, dass diese Behälter leider nicht immer dem notwendigen bzw. geforderten Hygienestandard entsprochen haben", erklärt etwa Claudia Panzl von MPreis. In kleinen Läden allerdings wurden zumindest Helene Pattermann von Zero Waste Austria auch ihre eigenen Gefäße befüllt. Einen Versuch ist's also wert.

2) Ist jede Plastiktasche schlecht?

„Jein", sagt Nunu Kaller von Greenpeace. „Es gibt dickwandige, stabile und wischbare Plastiktaschen, die man viele Male verwenden kann — die sind empfehlenswert." Dennoch gäbe es bessere Alternativen, wie etwa Sackerln aus Biobaumwolle. Je dünner das Plastiksackerl, desto leichter reißt es und landet im Müll. Natalia Danler-Bachynska von der Schwazer Firma Naturabiomat, die biologisch abbaubare Biosäcke herstellt, schwört auf ihre Taschen aus nachwachsenden Rohstoffen, die biologisch abbaubar und kompostierbar sind (bei Spar, MPreis und Rewe erhältlich).

3) Soll man auf die dünnen Obstsackerln verzichten?

Ab Anfang 2018 dürfen etwa im Einzelhandel in Italien lediglich komplett recycelbare Sackerln für Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch verwendet werden. Kostenpunkt: bis zu drei Cent. Hierzulande sind sie immer noch gratis und alles andere als nachhaltig. Alternativen: Die Ware ohne Sackerl bis zur Kassa tragen und dann in einen mitgebrachten, kompostierbaren Beutel geben — den Beutel kann man auch selbst nähen (Anleitungen z. B. unter plastikfreier-leben.de). Auch online gibt es verschließbare Sackerln aus dünnen Stoffnetzen zu kaufen.

Allerdings sollte das Material so transparent sein, dass die Kassierin den Inhalt erkennen kann. Bei MPreis sind eigene Sackerln erlaubt, allerdings wird die Ware an der Kasse zum korrekten Wiegen herausgenommen, was aus hygienischer Sicht problematisch werden kann. Spar startet laut Pressesprecherin Nicole Berk­mann in Kürze mit dem Test von wiederverwertbaren Taschen (nur einzelne Filialen).

4) Was bringen Stoffwindeln?

Wenn man bedenkt, dass jedes Kind bis zum Trockenwerden eine Tonne Windelmüll verursacht, sind waschbare Höschenwindeln laut Alexander Würtenberger von der Abfallwirtschaft Tirol Mitte eine echte Alternative. Unter www.windelwissen.de gibt es sogar einfache Anleitungen zum Selbernähen. Kompromiss: Stoffwindeln zu Hause, das Wegwerfprodukt unterwegs.

5) Warum wird sogar Biogemüse in Plastik gehüllt?

Die Verpackung dient zur besseren Haltbarkeit und Hygiene. Außerdem müssen Bioprodukte deutlich unterscheidbar sein von Produkten aus konventionellem Anbau und dürfen nicht mit ihnen vermischt werden. Gurken etwa bestehen zu 95 Prozent aus Wasser und bleiben im „Plastikschlauch" schlichtweg länger frisch.

6) Wo kriege ich Gemüse, Obst oder Mehl lose?

Bauernmärkte, Vereine wie die Schwazer Speisekammer oder der Lieferservice der Bauern- und Gemüsekisten bieten regionale und wenig verpackte Produkte an. In der Innsbrucker Markthalle gibt es eine Filiale der ersten verpackungsfreien Supermarktkette Österreichs: Insteps.

7) Wie weiche ich Mikroplastik aus?

Stehen auf Kosmetika, Seifen oder Zahnpasta Kürzel wie PE, PP oder PET, lieber Finger weg. Die Peeling-Effekte, für die das Mikroplastik sorgen soll, können auch durch natürliche Stoffe wie Salz erzielt werden. Im Zweifelsfall zu Naturkosmetik greifen.

8) Welche „Vermeidungsstrategien" sind sonst noch alltagstauglich?

Plastik-Einwegflaschen müssen nicht sein. Mittlerweile lässt sich Leitungswasser durch ein Haushaltsgerät auch in Glasflaschen zum Sprudeln bringen. Statt ständig neue Coffee-to-go-Becher zu verwenden, lieber einen schicken Mehrwegbecher kaufen. Tipps (z. B. wo man in Tirol am besten Unverpacktes kauft) gibt es in der Facebookgruppe von Zero Waste Innsbruck.