Von Deborah Darnhofer

Ob es die schnittige Silhouette, die enorme PS-Stärke oder doch der anmutige Stier im Wappen ist, Lamborghinis sind immer noch Autos – und doch stets etwas mehr.

Von null auf hundert in wenigen Sekunden und vom Traktor zum Sportwagen in wenigen Jahren, was Erfinder und Multitalent Ferruccio Lamborghini ab 1962 geschaffen hat, übt seit jeher Faszination aus. Und das, obwohl sein erster Sportwagen, der 350 GT, auf dem Turiner Autosalon 1963 zunächst ohne eingebauten Motor präsentiert wurde, an dessen Stelle lag eine Kiste voll Bauschutt.

Aus Trümmern baute der Italiener, der am 18. Februar vor 25 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist, auch sein Firmenimperium auf. Im Zweiten Weltkrieg reparierte der Ingenieur Militärfahrzeuge. Auf der griechischen Insel Rhodos geriet er 1945 ein Jahr lang in Kriegsgefangenschaft, aus liegen gebliebenen Panzern und Lastwägen musste er Traktoren schrauben. Das sollte sein Glück sein. Denn zuhause in Bologna schlug sein Herz weiter für die Mechanik. Innerhalb weniger Jahre avancierte er zum größten Traktorenproduzenten Italiens. Noch heute werden „Lamborghini trattori“ verkauft.

Der findige Unternehmer probierte sich auch an Heizungen, Kühlgeräten und Fernsehern. Den Bau von Hubschraubern erlaubte ihm die italienische Regierung jedoch nicht. So konzentrierte sich Lamborghini weiter auf vier Räder – und mit seinem Reichtum auf flinke Flitzer.

Egal, ob Aston Martin, Mercedes oder Ferrari, dem Mechaniker war der Legende nach kein noch so teurer und schneller Wagen gut genug. Der Italiener wollte es besser machen als alle anderen. Mit einem jungen, wilden und talentierten Team machte er sich an die Arbeit. Von Anfang an konnte er Kritiker wie Autonarren überzeugen.

Seit damals klebt der Mythos Lamborghini auf den Straßen. Auch wenn er sich in den 1970er-Jahren aufgrund einer Krise aus der Firma zurückzog. Er kehrte zu seinen Wurzeln zurück und baute Wein an, nach eigenen Regeln: Mit dem Verschnitt von italienischen und französischen Rebsorten war er abermals erfolgreich. Nicht verwunderlich also, dass sein Leben 2019 in die Kinos kommt.