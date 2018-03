Heute heißt es wieder: Skitourengehen für den Schneeleoparden in St. Johann. Bereits zum neunten Mal veranstaltet das Südtiroler Unternehmen Dynafit den „Internationalen Snow Leopard Day" und ruft zum Schutz des bedrohten Schneeleoparden auf. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr steht auch in diesem Jahr erneut ein gemeinsamer Termin in sieben Ländern auf dem Programm.

In Österreich wurde der am Harschbichl in St. Johann ausgewählt, um dort ab 10 Uhr Höhenmeter auf einer beschilderten Strecke mit insgesamt rund 950 Höhenmetern sowie einem Zwischenziel auf halber Strecke zu sammeln und zu spenden.

Der Aufstieg ist für Anfänger und versierte Tourengeher gleichermaßen geeignet. Von 10 bis 16 Uhr können die Höhenmeter gesammelt werden. Treffpunkt ist bei Intersport Patrick bei den Eichenhof-Liften in St. Johann.

Die Idee dahinter: Skitourengeher können an ausgewiesenen Strecken Höhenmeter sammeln, um damit den Snow Leopard Trust zu unterstützen. Für jeden gelaufenen Höhenmeter spendet das Unternehmen einen Cent an die Non-Profit-Organisation, die damit ein Wildhüterprogramm in Pakistan finanziert. (TT)