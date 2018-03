Es war wieder einmal so weit: Am Lienzer Hauptplatz sorgten funkelnde Felgen, blitzendes Chrom und polierte Kurven für ausgeprägte nostalgische Gefühle. Freunde von historischen Automobilen kamen beim Anblick dieser rollenden Gusto­stückerln voll auf ihre Kosten. Im Rahmen der „Winte­Race­Rundfahrt 2018" von Cortina d'Ampezzo durch das Pustertal und zurück durch das Lesachtal hatten die stolzen Oldtimerbesitzer und Mitglieder eines italienischen Automobilclubs auch einen Zwischenstopp in der Sonnenstadt Lienz eingelegt.

Wie schon in den Jahren 2015 und 2016 präsentierten sie der Bevölkerung ihre topgepflegten und geliebten Prachtstücke von so legendä­ren Herstellern wie Porsche, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes, Austin-Healey, Triumph und Volvo. Rund 80 historische Fahrzeuge — das älteste war ein Bentley aus dem Jahr 1925 — waren am Hauptplatz zu besichtigen, bevor es mit röhrenden Motoren in Richtung Kötschach-Mauthen weiterging. (TT)