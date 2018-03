Von Helmut Wenzel

Landeck, Zams – Auch wenn am Verhandlungstisch noch einiges zu klären ist: Der Talkessel-Radweg kommt in Bewegung. Es ist das größte Infrastrukturprojekt im Raum Landeck-Zams. Die exakten Kosten sind noch nicht bekannt, sollen aber jenseits von zehn Mio. Euro liegen.

Schon länger hatte sich der TVB Tirol-West bereit erklärt, die Projektträgerschaft zu übernehmen. Der grundsätzlichen Vereinbarung hat der Zammer Gemeinderat kürzlich zugestimmt. „Der TVB steht über den beiden Gemeinden“, hob Bürgermeister Siggi Geiger hervor.

Mehrere Zammer Mandatare stellten fest, ein wesentlicher Knackpunkt liege in der Trassenführung zum Bahnhof Landeck-Zams. SPÖ-Mandatar Herbert Frank etwa warnte vor einer teuren Variante.

In Landeck steht der Beschluss zur TVB-Projektträgerschaft noch aus. Man stimme grundsätzlich zu, einige Adaptierungen sind laut VBM Thomas Hittler noch nötig.

Im Rathaus sind die Planer dieser Tage mit den angekündigten Evaluierungen des Talkessel-Radweges beschäftigt, wie BM Wolfgang Jörg am Montag bestätigte. Besprochen werden soll auch der (mehrjährige) Zeitplan sowie die weitere Vorgangsweise.

Die Trassenführung rund um den Bahnhof sieht Hittler, Obmann des Planungsausschusses, ebenfalls als Knackpunkt: „Diese Herausforderung werden wir mit den Kollegen vom Zammer Ausschuss sowie mit der TVB-Geschäftsführung beraten.“

Für die „bisherige konstruktive Projekt-Unterstützung“ durch das Land mit Abteilungsleiter Christian Molzer (Straße und Verkehr) könne er nur danken, so Hittler. Die Evaluierungskosten von 20.000 Euro würden zu 80 Prozent gefördert.

Gestern Montag rückten Arbeiter mit Baumaschinen und Bagger ins Stadtzentrum von Landeck an. Das über Jahre diskutierte Projekt Begegnungszone Malser Straße mit integriertem Radweg wird in fünf Etappen bis 22. Juni realisiert. Gehsteigkanten verschwinden, es gibt eine gemeinsame Fläche für alle Verkehrsteilnehmer. Radfahrer können die Zone dann in beiden Fahrtrichtungen nutzen, die Einbahnregelung für Motorfahrzeuge bleibt. In der Bauphase gilt ein Fahrverbot für die Malser Straße, ausgenommen sind Anrainer, Radfahrer sowie gewerbliche Lieferanten. Der Frischemarkt am Freitag bleibt geöffnet.