Kitzbühel – Kommenden Sonntag startet die 59. Weltmeisterschaft der International Airlines Ski Federation (IASF) mit einer Rekordbeteiligung in Kitzbühel. Den Auftakt bildet um 18.30 Uhr der Einmarsch der Teilnehmer in die Kitzbüheler Innenstadt. Die WM dauert bis einschließlich Donnerstag, 15. März, und wird mit einem großen Galaabend im KitzKongress K3 beschlossen.

Gekämpft wird um Titel in Alpinen, Snowboard- sowie Nordischen Bewerben. Für die Ausrichtung dieser Bewerbe zeichnet der Kitzbüheler Ski Club (KSC) mit seinem Team verantwortlich.

Am Sonntag beginnen die ersten Trainingsläufe auf der Rasmusleiten. Für die Nordischen bildet ebenfalls der Sonntag den Trainingsauftakt auf der Sportloipe am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, bevor am Montag in die Titelkämpfe gestartet wird.

Initiator der Veranstaltung Gerhard Resch berichtet stolz: „Seit dem Zuschlag in Levi arbeiten wir intensiv an der Planung. Bereits im Herbst 2017 war eine Abordnung zur Besichtigung in Kitzbühel, die vollends begeistert von der Professionalität aller Partner vor Ort war. Wir freuen uns auf eine tolle WM 2018 mit Rekordbeteiligung.“

Mit 3500 Nächtigungen und einer geschätzten Wertschöpfung von 1 bis 1,5 Millionen Euro ist die IASF WM 2018 auch von wesentlicher touristischer Bedeutung für die Region. Die Weltmeisterschaften werden jährlich ausgetragen, zuletzt in Lake Placid (USA/2017) und Levi (Finnland/2016) mit jeweils rund 350 Teilnehmern. (TT)