Von Alexander Paschinger

Imst – „Das ist der Sport, von dem wir alle leben.“ Der Obmann des Tiroler Skiverbandes im Bezirk Imst, André Arnold, sprüht, wenn er von seinem „Kind“ erzählt: 2013 fand zum ersten Mal im Bezirk Imst die Aktion „Wintersport an Schulen“ – kurz WAS – statt. Einer der ersten Partner war auch die Sparkasse Imst. Die Idee: Volksschüler auf die Piste bringen. Und das kostengünstig: Bus, Ausrüstung und Liftkarte sollten für diesen einen Tag kostenlos sein. „Nur halt die sechs Euro für das Mittagessen“, sagt Arnold, das sei der einzige Aufwand für die Teilnehmer.

Sechs Jahre später ist auch der Bezirk Landeck seit vier Saisonen dabei. „Das Ganze hat sich inzwischen fast schon automatisiert“, freute sich Arnold bei einer kleinen Feierstunde am Donnerstag in der Imster Sparkasse. „Seit Beginn haben wir im Bezirk Imst 11.000 Kinder auf die Pist­e gebracht, insgesamt waren es mit Landeck 15.000.“ Den ehemaligen Skiprofi freut in diesem Zusammenhang vor allem eine Entwicklung: „Zu Beginn der Aktion zählten wir noch 28 Prozent Anfänger. Heuer stehen wir nur noch bei 19 Prozent an Teilnehmern, die zum ersten Mal auf den Ski stehen.“ Sein Ziel ist es, diesen Anteil auf „vier bis fünf Prozent“ zu drücken sowie die Aktion landesweit auszudehnen. Und: „Vielleicht bleiben ja auch ein paar Rennfahrer hängen.“

Die Begeisterung für das Projekt teilen alle Partner. Allein im Bezirk Imst sind es 53 – vom VVT über Seilbahnen und Sportartikelhändler bis hin zur Sparkasse, die den Skilehrern im Bezirk Imst für die Aktion eine Entschädigung zahlt und die Versicherung der Kinder übernimmt. In den Skiorten selbst gibt es ohnehin kostenlose Skikurse ab dem Kindergarten. Die Aktion WAS richtet sich eher an Volksschulen, die etwas abseits der Skigebiete liegen.

„Über 70 Prozent leben im Bezirk Landeck direkt oder indirekt vom Tourismus“, erklärt Otmar Ladner von der WK Landeck. In den vier Jahren habe man 50 Skitage abgehalten und unter den Teilnehmern 678 Skianfänger auf die Brettln gebracht. Das, so Ladner, sei „Tourismus-Werbung nach innen“. Und die Partner zeigen sich „wahnsinnig spendabel“. Johanna Ruetz von Intersport Pregenzer in Fiss ist als Ausstatterin ebenso begeistert: „Nach so einem Skitag habe ich kein Kind gesehen, das nicht gelacht hätte.“

Angetan sind natürlich auch die Pflichtschulinspektoren von Imst und Landeck, Thomas Eiterer und Bernhard Fleischmann: Eine Aktion wie WAS zeige auch Eltern, dass man den Kindern etwas zutrauen und zumuten könne.

Als Vorsitzender des Regionalförderungsbeirates der Sparkasse ist auch Franz Thurner froh um diese Aktion: „Solche Aktionen sind ein Multiplikator.“ Und er regt an, dass man sich Gedanken über ein ähnliches Sommerprojekt machen sollte. Das könnte dann ja auch über den Sparkassen-Innovationspreis finanziell unterstützt werden.