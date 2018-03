Von Ursula Strohal

Innsbruck – Inmitten einer instabilen Welt voll mutwilliger Gefährdung von Natur und Zusammenleben geht es für immer mehr Menschen um Fragen des Überlebens, und wo Raum bleibt für Reflexion, wird über das Leben, seinen Sinn und Strategien des Überlebens nachgedacht.

Beim Osterfestival geschieht das heuer zum 30. Mal mit den Mitteln der Kunst, des Gesprächs, der Begegnung. „über.leben“ steht mehrdeutig über dem Fest, und wenn am Gründonnerstag in der Theologischen Fakultät mit Wolfgang Palaver über „Tod zwischen Religion und Technik“ nachgedacht wird, kommt ein Fragezeichen dazu: „über.leben?“

Mit dem Innehalten an „40 Orten“ seit Beginn der Fastenzeit und den Samstag-Momenten des OrgelSPIELS in der Haller Pfarrkirche nähert sich das Osterfestival in langsamer Beharrlichkeit. Kommenden Samstag wird es mit dem Gastspiel des B’Rock Orchesters unter René Jacob eröffnet, der sich nun Franz Schubert zuwendet und dessen Erste und Sechste Symphonie dirigieren wird. Dazwischen liegen György Ligetis „Ramifications“.

Das ensemble recherche bringt erstmals Johannes Maria Staud zum Osterfestival, Wolfgang Rihm ist durch die Ensembles Huelgas und Minguet zeitgenössisch mit „Et Lux“, seiner Art eines Requiems, vertreten. Dem entgegen stehen am Palmsonntag Pergolesis traumschön-schmerzliches „Stabat Mater“ unter Lorenzo Ghielmi und am Karfreitag Bachs Johannespassion mit Philippe Herreweghe und seinen Ensembles. Ein emotional tiefgreifender Konzertabend kündigt sich an, wenn Alexander Melnikov, einer der gegenwärtig großen Pianisten, die 24 Präludien und Fugen von Dmitri Schostakowitsch spielen wird.

Reich vertreten ist die Bühnendarstellung, beginnend mit Elfriede Jelineks Eurydike-Thema „Schatten“. Überleben ist ein Urthema des Tanzes, wie üblich wird die Veranstaltung festlich tanzend am Ostersonntag enden, diesmal mit Anne Teresa De Keersmaekers „Rain“.

Davor mischt Helena Waldmann Kulturen und Bewegungssprachen, debütiert das Dance On Ensemble, tanzt Motus seine Hymne an die Freiheit und sucht La Compagnie de Soi Spuren im tunesischen Tanz.

Bewegte Bilder der anderen Art locken ins Leokino zu legendären Filmen von Tarkowski („Nostalghia“), Kurosawa („Ikiru“) und Haneke („Amour“).