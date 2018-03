Hall – Auch abseits des 30. Osterfestivals Tirol, das von 16. März bis 1. April in Innsbruck und Hall in Szene geht, ist der Haller Veranstaltungskalender in den kommenden Tagen extrem dicht gefüllt:

1„Inspiration Night“: Im Kurhaus Hall wartet am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr ein Abend für Führungskräfte und Mitarbeiter auf der Suche nach Inspiration bzw. Motivation. Bei der „1. Tiroler Inspiration Night“ erzählen vier international gefragte Experten in Kurzvorträgen davon, wie sie sich ihren Lebenstraum erfüllt oder ihre Perspektiven erweitert haben. Mit dabei sind Ali Mahlodji, Gründer der vielfach ausgezeichneten Online-Berufsberatungsplattform „Whatchado“, der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Gregor Fauma, „Inspirationsexperte“ Frederik Malsy sowie Steffen Kirchner, „Veränderer“ und Motivator. Durch den Abend führt die Agenturchefin der Potential AG, Martina Kapral. Tickets unter www.oeticket.com.

2„Metamorphosen“: Ebenfalls am Donnerstag, aber schon um 18 Uhr, wird im Stadtmuseum Hall eine außergewöhnliche Ausstellung eröffnet. Die aus Island stammende, in Hall lebende Künstlerin Svava K. Eglison hat die Textfolien der jüngsten Ausstellungen im Stadtmuseum via „Upcycling“ zu eigenständigen Kunstobjekten verarbeitet. Aus den Ausstellungstexten auf Kunststofffolie schuf sie etwa Kugeln aus ineinander gefalteten Kreisen oder Bilder mit reliefartigen, organischen Strukturen. Zu sehen ist die Schau bis 8. April (jeweils Fr., Sa., So. von 14 bis 17 Uhr). Eintritt frei!

3Fotoausstellung: Am Freitag um 19 Uhr folgt nebenan in der Burg Hasegg – Münze Hall gleich die nächste Vernissage: Sie dreht sich um den Bildband „Zeitblende Tirol/Defner-Fotografien 1925 bis heute“. Thomas Defner stellt den historischen Aufnahmen seines Großvaters, des Fotopioniers Adalbert Defner – der Tiroler Städte und Dörfer, Landschaften und Alltagsszenen dokumentierte –, neue Aufnahmen aus gleichem oder ähnlichem Blickwinkel gegenüber. Die Ausstellung läuft bis 22. April (Di. bis So. von 10 bis 17 Uhr).

4Offene Rathaustür: Am Samstag von 9 bis 14 Uhr sind die historischen Räumlichkeiten des Haller Rathauses für alle frei zugänglich. Zu sehen sind wertvolle Exponate sowie Schautafeln zur Geschichte. Kostenlose Führungen starten um 10, 11, 12 und 13 Uhr im Innenhof des Rathauses. Im Fokus stehen heuer übrigens Erzherzog Sigmund und sein münzreiches Hall. (TT)