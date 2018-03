Von Judith Sam

Innsbruck – Fluch für die einen, Segen für die anderen: das kontaktlose Bezahlen. Um kleine Summen zu begleichen, reicht es, die Bankomatkarte an das Kartenlesegerät des Supermarkts zu halten. Weder PIN noch Unterschrift sind erforderlich. Vom umständlichen Kramen nach Kleingeld in den Untiefen der Handtasche ganz zu schweigen.

Doch wie jede Innovation hat auch diese ihre Schattenseiten: Datenschützer warnen, dass Kundenkarten, die mit dieser Technologie ausgestattet sind, das Kaufverhalten überwachen könnten. Höhere Preise wären die Folge.

Damit nicht genug: So manche dieser Karten kann nicht nur vom Lesegerät an der Kasse, sondern auch von Kriminellen ausgelesen werden. Beispiel öffentlicher Verkehr: Hier steht man teils sehr nah an Unbekannten. Betrüger könnten das nutzen, indem sie ihr Lesegerät an fremde Taschen halten und so unauffällig Daten stehlen. „Früher gab es im Internet sogar Bauanleitungen für solche Kartenleser, die bis zu 40 Zentimeter weit sendeten“, weiß Informatiker Sascha Lammers.

In Tirol wurden laut Polizei-Pressesprecher Stefan Eder keine Fälle gemeldet, in denen auf diese Weise etwa Geld von fremden Konten abgebucht wurde. Trotzdem steigt im Internet die Nachfrage nach speziellen Geldtaschen, die vor unerwünschten Zugriffen schützen sollen.

Für Preise zwischen acht und 80 Euro werden Portemonnaies mit Aluminium-Hüllen oder abschirmendem Innenfutter angeboten. Dadurch soll der Funkchip, der auf der so genannten RFID-Technik („radio-frequency identification“ – Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen) basiert, blockiert werden.

Dieser in Bankomatkarten und so manchem Reisepass oder Smartphone eingearbeitete Chip sendet ohne eigene Stromversorgung ein Funksignal, sobald er von einem Lesegerät angefunkt wird. Dazu nutzt er die eingestrahlte elektromagnetische Energie für eine Art Echo-Signal. Je nach Frequenz reicht die Distanz der Datenübertragung von ein oder zwei Zentimetern bis hin zu zehn Metern.

„Bei Bankomatkarten ist diese Technologie bereits sehr ausgereift und verschlüsselt. Die Kontodaten sind folglich auch ohne spezielle Geldtasche sicher. Banken beziehen ihre Karten nämlich von zertifizierten Herstellern, die sich an etliche Richtlinien halten müssen“, weiß Lammers, der die Homepage www.rfid-grundlagen.de betreibt.

Anders sehe es bei weniger hochwertigen Karten aus, wie sie etwa von Supermärkten eingesetzt werden, um Bonuspunkte zu speichern: „Und immer mehr Firmen nutzen diese Technologie für Karten, die Mitarbeitern Zutritt zum Gebäude ermöglichen oder die Anwesenheitszeit speichern.“ Solche Chips ließen sich durchaus kopieren und fälschen.

Trotz dieser Hiobsbotschaft ist der IT-Experte ein Befürworter von kontaktloser Übertragung. Nicht zuletzt wegen der Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Liegt etwa ein Patient am Operationstisch und piept, könnte das künftig das Warnsignal von Funkchips sein, die auf den Instrumenten angebracht sind. So würden weder Skalpell noch Tupfer in der Wunde vergessen.

Viele Brieftauben tragen die Chips in Form von Plastikringen am Bein. So lässt sich genau nachvollziehen, der Vogel welchen Züchters nach einem Flug am schnellsten wieder im heimischen Schlag ankommt. In der Massentierhaltung wiederum könnten implantierte Funkchips helfen, Tiere zu identifizieren sowie Daten wie Fütterung, Impfungen oder Gesundheitszustand zu speichern.

Doch nicht nur bei Tieren gehen Daten unter die Haut. Wortwörtlich: Ein Chip in Reiskorngröße wird interessierten Menschen anhand einer Spritze unter die Haut transplantiert – meist zwischen zwei Fingern. Chiphersteller werben damit, dass darauf Blutgruppe und Allergien gespeichert werden könnten, sodass der Notarzt sofort darauf Zugriff hat.

Statt den Schlüsselbund herumzuschleppen, reicht heute also eine Geste aus, um die Haustüre aufzusperren. Ebenso könnte man durch einen Händedruck die digitale Visitenkarte des Gegenübers empfangen. Innovativ, aber doch gewöhnungsbedürftig.