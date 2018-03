Von Claudia Funder

Lienz – Lienz gibt bald wieder gehörig Gas: Ein erfolgreiches Kooperations-Event geht in seine mittlerweile 13. Auflage. Zwölf heimische Auto- und zwei Motorradfachhändler präsentieren am 24. März von 9 bis 17 Uhr auf über 10.000 Quadratmetern Fläche 150 aktuelle Fahrzeuge. Besucher können in diesem Freiluftsalon, der sich vom Hauptplatz bis zur Rosengasse erstreckt, Modelle von nicht weniger als 25 Marken zwanglos unter die Lupe nehmen – vom City-Flitzer bis zur Nobelkarosse.

Bereits am 23. März werden von 14 bis 18 Uhr auf dem Hauptplatz Nutzfahrzeuge samt Sonderaufbauten gezeigt. Und erstmals wird heuer ab 16 Uhr zum „E-Day“ geladen: Zwei Stunden lang können sich Besucher über Hybrid- und Elektrofahrzeuge informieren und in sechs ausgestellten Modellen für Proberunden Platz nehmen.

Bei der Programmpräsentation zeigte sich Bürgermeisterin Elisabeth Blanik erfreut, dass sich die Händler erneut in der Lienzer Innenstadt die Ehre geben. Sie fand lobende Worte für die „vorbildliche Wirtschaftsgruppe, deren Zusammenhalt trotz Konkurrenz unglaublich gut funktioniert“. Und sie gab Einblick in den Status quo: Aktuell arbeiten in den Osttiroler Autohäusern und Werkstätten rund 360 Beschäftigte, 70 von ihnen werden als Lehrlinge ausgebildet.

Was beim Pressegespräch noch zu erfahren war: Im Vorjahr wurden in Osttirol rund 1300 Fahrzeuge neu für den Verkehr zugelassen, davon – als immer noch stärkstes Segment – 696 Dieselmodelle. 534 der „Neuzugelassenen“ haben Allradantrieb, im Österreichvergleich ein sehr hoher Prozentsatz. Mit nur 30 „Elektrischen“ wuchs das E-Segment noch nicht in den Himmel.

Die Ausstellung bietet jedenfalls eine ideale Chance, Topaktuelles ins Visier zu nehmen, haben doch 44 Prozent der in Osttirol angemeldeten Fahrzeuge bereits mehr als zehn Jahre auf dem Buckel.

Bei Schlechtwetter gibt es für die Schau, die in Kooperation mit dem Stadtmarketing auf die Beine gestellt wird, übrigens einen Plan B: Dann wird auf 7. April verschoben – allerdings ohne Ausstellung der Elektro- und Nutzfahrzeuge auf dem Hauptplatz.