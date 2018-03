Landeck – Bob Dylan, Mariah Carey, Robbie Williams oder Elton John – die Ischgler Idalpe hat schon vieles gesehen und trotzdem wartet auf sie noch eine Premiere.

In den heurigen Konzert­reigen mischt sich nämlich die Musikkapelle Ischgl, die noch nie auf der großen Bühne mitten im Skigebiet aufgetreten ist. „Wir in Ischgl sind immer für originelle Überraschungen und außergewöhnliche Eventformate gut. Neben Weltstars wird deshalb auch die Ischgler Musikkapelle auf unserer ‚Top of the Mountain‘-Bühne den Wintersportlern musikalisch einheizen“, freut sich Andreas Steibl vom Tourismusverband Paznaun – Ischgl.

Die Musikanten werden dem Skigebiet am 8. April den Marsch blasen – eine Woche nach dem Top of the Mountain Easter Concert mit Max Giesinger. Am 30. April wird dann Schlagerstar Helene Fischer die Wintersaison in der Paznauner Gemeinde beschließen.

Die Musikkapelle setzt freilich auf andere Hits – zu hören sind Werke von Holst, Strauss, Morricone und Suppé.

Der Eintritt zum Konzert ist mit gültigem Skipass frei. (mr)