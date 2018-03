Erl – Nachdem UNO-Menschenrechtsrat und Globalisierungskritiker Jean Ziegler aufgrund eines Auslandseinsatzes als Leiter der Untersuchungskommission im Jemen absagen musste, steht nun fest, wer an seiner statt die Bühne im Festspielhaus Erl am 26. Mai betreten wird. Für die dritte Auflage der glück.tage, die vom 24. bis 26. Mai 2018 in der Region um die Festungsstadt Kufstein stattfinden, ein weiterer „Glücksgriff“. Mit seinen 70 Jahren steht er immer noch auf der Bühne. Er blickt auf zahlreiche Auszeichnungen zurück, schrieb rund 50 Bühnenstücke und 40 Drehbücher. Felix Mitterer – gefeierter Dramatiker, Autor und Schauspieler. Als Felix, der „Glückliche“, vor 70 Jahren als dreizehntes Kind einer Tiroler Kleinbäuerin geboren und an ihre kinderlose Freundin verschenkt wird, ahnt niemand, dass der Mitterer-Bub einmal die Theater und TV-Bildschirme erobert. Immer wieder verleiht er den Unglücklichen und sozialen Außenseitern eine Stimme und zeigt, dass man seinen Lebenslauf auch in die eigene Hand nehmen kann.

Aber was treibt Menschen an – auf der Bühne und im Leben? Im Dialog mit Regisseur-Freund Markus Plattner gibt Felix Mitterer Einblick in seine Gedankenwelten. Zum Glück hat er Bezug: „Das ‚Glück‘ passt ja zu mir. Obwohl auch das Gegenteil – wie alle Menschen – mich nicht verschont hat …“ (TT)