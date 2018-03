Von Matthias Christler

St. Leonhard – Bellen können sie beide, Hermann und Hermann, doch jetzt atmet das Herrchen erst einmal durch und sein gleichnamiger Belgischer Schäferhund hechelt erschöpft. Die Zunge hängt heraus, und obwohl ein eisiger Wind hier heroben im Pitztal auf mehr als 2200 Metern weht, sind sie ins Schwitzen gekommen. In Sichtweite ziehen eine Handvoll Skifahrer im Skigebiet Rifflsee ihre Schwünge. Am Rande des zugefrorenen Bergsees stellt sich das Rettungshunde-Team dem Urteil. „Hundeführer Hermann meldet sich mit Hermann vom Satansberg vom Sucheinsatz ab“, berichtet der 76-jährige Hermann Kranz und tätschelt seinen vierbeinigen Begleiter mit dem gleichen Vor- und dem teuflischen Nachnamen. Den hat der Hund, weil der Zwinger so heißt, aus dem der gebürtig­e Vorarlberger vor acht Jahren den Welpen mitnahm.

Nun stehen sie als eines der ersten von 16 Teams vor dem Punkterichter der Lawinensuch-Weltmeisterschaft der internationalen Rettungshundeorganisation IRO und warten auf die Wertung. Jetzt nur nicht bellen, das gilt für beide. Der praxisorientierte Kranz steht oft auf Kriegsfuß mit den Theoretikern, die bei den Bewerben die Punkte vergeben. Heute muss es aber Bestnoten hageln. In einem 150 Meter breiten und 200 Meter langen Suchfeld neben dem zugefrorenen Rifflsee, fast doppelt so groß wie ein Fußballfeld, haben Hermann und Hermann alle drei verschütteten Personen gefunden. 30 Minuten hätten sie Zeit gehabt, 20 Minuten reichten ihnen locker. „Vorzüglich, aber bei der ersten Anzeige gibt es zwei Pünktchen Abzug, weil etwas die Energie gefehlt hat“, sagt Detlef Kühn, der seine Bewertungstafel studiert. Hund Hermann lässt das kalt, Herrchen Hermann rollt fast unbemerkt mit den Augen. „Die Suche wurde insgesamt vorzüglich umgesetzt. Und heut­e, so kennt man den Hermann gar nicht, hat er die nötige Ruhe behalten.“ Wen meint er, Hund oder Herrchen?

Beide sind Temperamentsbündel, mal bellt der eine wild und der andere bleibt ruhig, dann ist es umgekehrt. Vor dem Start war Hermann Kranz der Ungeduldige. Sein Hund verharrt wie ein Monument inmitten der Schneelandschaft. Kein Mucks, auch nicht als die Stille von einem „Rumtata“ gestört wird. Eine Blaskapelle ertönt aus dem Hosensack von Kranz, der auch Organisator der WM ist. „Was ist jetzt?“, murrt er und holt das Handy hervor.

Kurz ein paar Anweisungen, dann endlich kommt das Signal, dass die Hermanns an der Reihe sind. „Hundeführer Hermann meldet sich mit Hermann vom Satansberg zum Sucheinsatz.“ Nach einer kurzen Einweisung von Punkterichter Kühn schießt Hermann vom Satansberg wie von einem Dreizack gepiesackt los und sprintet ohne Umwege auf den ersten Schneehügel zu. Der Hundeführer hat Mühe, mit den Tourenski zu folgen.

Für den Schäferhund ist es ein Spiel, das er seit acht Jahren täglich spielen darf. Sein Herrchen hat ihn auf den Geruch des Menschen geeicht. Wie das genau funktioniert, dass ein Hund, der zweifellos einen weitaus besseren Geruchssinn als der Mensch besitzt, so gezielt Lebenszeichen im Schnee aufspürt, darüber entbrannte vor Kurzem ein Wissenschaftsstreit. Einige Forscher behaupteten, dass Hunde die DNA riechen. Wiener Kollegen zweifeln die Studie an und glauben, dass die verwendeten DNA-Proben verunreinigt waren. „Ich bin von der alten Schule, sie können eben super riechen“, beschäftigt sich Kranz nicht mit wissenschaftlichem Firlefanz.

Trotzdem ist es erstaunlich, wie Hermann vom Satansberg die vielen Personen rund um das Suchfeld ignoriert und nur nach den Menschen sucht, die seit zwei Stunden in Schneelöchern mit genug Luft, Funkgerät und Schlafsack auf ihre „Rettung“ warten. Den Geruch der Menschen rundherum hat der Hund längst identifiziert und als unwichtig für die Suche abgespeichert. Denn hier sind noch drei andere Gerüche, die durch den Schnee nach oben dringen. Auf die konzentriert sich Hermann vom Satansberg.

Einen gefunden, den zweiten, er ist beim dritten Verschütteten angelangt, bellt und buddelt. Ein Mann kriecht aus dem Loch heraus. „Da war es schön warm drinnen, ich hatt­e Handy­empfang und hab’ ein bissl geschlafen“, lacht Walter, der freiwillig Verschütteter gespielt hat.

Das Spiel ist beendet, der WM-Einsatz von Hermann und Hermann ein Erfolg, der Ernstfall etwas völlig anderes. Hermann Kranz hat schon als Jugendlicher in Vorarlberg mit Rettungshunden gearbeitet. Im Laufe der vergangenen sechs Jahrzehnte kam er herum, in Tunesien suchte er nach einem Erdbeben in Trümmern nach Lebenszeichen. Kranz wird ruhiger: „Meistens findet man die Menschen tot. Das muss man aushalten. Bei Kindern ist es wirklich schlimm“, sagt der vierfache Vater und Großvater.

Weil er eben weiß, wie es bei echten Einsätzen zugeht, nimmt er nicht alles so ernst, was bei der WM verlangt wird. Ob er heute Samstag nach dem letzten Tag erster Weltmeister wird, spielt ebenfalls keine ganz große Rolle. Er drückt seinen „Burli“, wie er den Schäferhund mitunter ruft, zu sich. „Dafür, dass wir zwei so alte Deppen sind, haben wir uns gut geschlagen.“ Der Punktrichter ist noch nicht fertig mit der Bewertung. „Für sein Alter steht er voll im Saft.“ Er meint den Hund. Und: „Heute war er brav.“ Er meint wohl beide.