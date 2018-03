Kirchdorf – Die größte Veranstaltung rund um amerikanisches BBQ und Grillen findet am 14. und 15. April in Kirchdorf statt. Auf mehr als 6000 Quadratmetern auf dem Gelände der Firma Sinnesberger können Interessierte den Spezialisten über die Schulter schauen und bei Grillshows dabei sein.

Wild King BBQ Competition ist ein Wettbewerb, an dem Grillmeister aus ganz Europa teilnehmen. Der Verein Grill-ABC, mit Obmann Franz Größing an der Spitze, hat selbst bereits mehrfach Erfahrungen bei derartigen Bewerben gesammelt und wiederholt Erfolge eingefahren.

Über 30 Weltklasseteams haben sich bereits angemeldet und die Grillweltmeister Adi Bittermann, Leo Gradl, Franz Größing und Gerald Hochgatterer laden zu ihren themenbezogenen Kochshows ein. Auch die Sponsoren des Vereins sind mit ihren Angeboten vor Ort und so wird die Wild King BBQ Competition zur kompetenten Veranstaltung für alle Fans des Grillens und Smokens.

„Alles, was in dieser Sparte Rang und Namen hat, wird da sein“, weiß Obmann Franz Größing. Wenn erst der Anfang gemacht ist, dann wird sich diese Veranstaltung in kürzester Zeit zum Top-Event entwickeln. Davon ist der Obmann absolut überzeugt. Der Eintritt ist gratis und es gibt allerhand zu verkosten. (be)