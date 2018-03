Von Matthias Christler

Tausend Mal gestartet, tausend Mal die Umwelt malträtiert. Tausend und eine Fahrt und es hat Zoom gemacht. „Zooooom“, genau so hört es sich an, wenn der Motor die Reifen antreibt und das kleine Elektroauto mit einem Ruck, als wären 150 PS unter der Haube, nach vorne katapultiert. Bei drei KW Leistung endet das Gefühl, wie bei einem Ferrari in den Sitz gepresst zu werden, allerdings schon nach einem Meter, dann schnurrt der Motor leise dahin. Fast wird der Weezl, so nennen sich die Elektro-Dreiradler, die man seit Jänner in Innsbruck mieten kann, von einem Fahrradfahrer überholt. Aber nur fast. Der Mann fährt ein paar Meter nebenher und lächelt: „Der ist elektrisch, oder? Toll!“, nickt er und fällt wieder etwas zurück.

Drei der Weezl beschleunigen hintereinander auf 50 km/h und ziehen auf einer Testausfahrt ihre Runden, vorbei an Radfahrern, neben Autos und freundlich beäugt von Fußgängern. Kein Wunder, sind diese eher gewöhnt, dass ein motorisiertes Fahrzeug neben ihnen laut aufheult und eine gräuliche Gestankswolke hinterlässt. Böse Blicke? Nicht bei einem Elektromobil, wie es Dino Eicher gemeinsam mit Victoria Banken als neue, mobile Alternative für Innsbruck etablieren will. Im Gegenteil. „Das ist das Weezl-Lächeln. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, reagieren alle freundlich“, sagt Eicher.

Die Sache mit dem Autoschlüssel

Schon ein paar Minuten zuvor an der Ladestation beim Green Energy Center im Westen von Inns­bruck schauen sich Passanten die kleinen Elektromobile immer wieder interessiert an. Eicher huscht währenddessen zwischen Büro und Fahrzeugen hin und her, weil er zwei Autoschlüssel nicht finden kann. Er schaut am Rücksitz des einen Autos, im Handschuhfach des anderen, kramt in seinen Taschen.

Eine Frau bleibt neben einem Weezl stehen und will genau wissen, was er kostet. „Um die 7000 Euro“, bekommt sie als Antwort. Die Frau wohnt in der Nähe und fragt für ihren Enkel, der auf der Suche nach einem Fortbewegungsmittel ist. Weezl-Chefin Banken erklärt der Frau, dass die Fahrzeuge hier eigentlich zum Mieten gedacht sind. Carsharing, ein gemeinschaftliches Auto für alle. Eicher und Banken wollen nicht nur umweltfreundlich in die Zukunft fahren, sondern auch das Sharing-Konzept unter die Leute bringen. Ob sie denn einmal damit fahren wolle, fragt Banken die Frau. „Was? Nein, ich steige in so ein Ding nicht ein“, antwortet sie harsch.

Überzeugungsarbeit für E-Mobilität, Überzeugungsarbeit für Carsharing, Überzeugungsarbeit für beides in einem. Auf Vorreiter wie Dino Eicher und Victoria Banken wartet viel Arbeit, damit es bei vielen auch im Kopf „Zoooom“ macht. Wer seit Jahrzehnten mit einem eigenen Auto, benzin- oder dieselbetrieben unterwegs war, es als Statussymbol besessen hat, wird sich nicht sofort überzeugen lassen.

Stehen und stecken

Die Argumente können noch so einleuchtend klingen: „Nur in jedem sechsten Auto in der Stadt sitzt mehr als eine Person, trotzdem fah­ren alle mit großen Schlitten herum. Das macht keinen Sinn“, sagt Eicher. Banken ergänzt: „Unsere Vision ist, dass wir 70 bis 100 unserer Weezl in der Stadt stehen haben. Wie bei Leihrädern kann man sich auf der App ein Auto ausleihen und dann an mehreren Standorten zurückgeben. Und immer, wenn man wo steht, steckt man es an die Stromversorgung an“, erklärt sie, wie der Akku, der bis zu 60 Kilometer weit reicht, bei Stadtfahrten eigentlich nie leer werden sollte.

Und den Stress, den jeder kennt, dass man seinen Autoschlüssel nicht mehr findet, soll es bei Eicher, der seine zwei inzwischen entdeckt hat, auch nicht mehr geben. Schon jetzt können zwei Weezl per App geöffnet und gestartet werden. So muss man nicht zum Vermieter gehen und den Schlüssel holen, sondern kann von überall aus über die Homepage das Auto reservieren, zum Standort kommen, einsteigen und losfahren.

Am Beginn der Entwicklung

So praktisch sich diese Vision von dutzenden E-Autos in der Stadt oder in Gemeinden wie Wörgl, Wattens, bald in Mils und im Bezirk Osttirol anhört, um wirklich alltagstauglich zu sein, fehlen noch ein paar Entwicklungsschritte. Einerseits bei der Technologie: Vergangene Woche trafen sich die Hersteller beim Genfer Autosalon und rund um dem E-Hype wurde die Kritik geäußert, wonach die Umwelt durch die Herstellung und das Recycling der Batterien zu sehr belastet werde. Andererseits fehlt es an der Öffentlichkeitsarbeit: Noch gibt es in Tirol keine übersichtliche Plattform, auf der alle Angebote gebündelt aufgelistet werden. Das E-Carsharing-Idee steht und fällt aber natürlich mit der Anzahl der Standorte und der verfügbaren Autos. Vier Weezl in Innsbruck, zehn E-Fahrzeuge in Osttirol und einzelne in manchen Gemeinden sind zumindest ein Anfang.

„Dass E-Carsharing bei uns noch in den Kinderschuhen steckt, ist sicher nicht ganz falsch“, meint Rene Schader, der für Energie Tirol die Elektromobilität im Land koordiniert. Aus anderen Regionen in Europa weiß er, dass E-Carsharing meist noch nicht kostendeckend betrieben werden kann. Vor einigen Jahren stellte ZipCar sein Angebot in Österreich wegen mangelnden Erfolges wieder ein. Schader glaubt, dass Autofahrer in solche Modelle hineinwachsen müssen. „Das ist eine Frage der Generation und eine Frage des Angebots. Wenn beides passt, wird man die Vorzüge schätzen lernen: dass man sich nicht mehr um den Reifentausch kümmern muss, das Fahrzeug immer vollgetankt ist, man keine Flüssigkeiten nachfüllen muss und wahrscheinlich meistens ein modernes Fahrzeug, dessen Größe man je nach Art der Fahrt auswählen kann, zur Verfügung hat.“

Auch die Frage, wie sich Elektroautos entwickeln, könnte ein Leihargument sein. Denn wer weiß schon, ob die Batterietechnik mit einer Reichweite von um die 400 Kilometer nicht morgen schon wieder veraltet ist. Dem hält Schader entgegen, dass der Preisverfall bei Elektro-Gebrauchtwagen gar nicht drastisch wäre. „Schlimmer ist es bei Dieselfahrzeugen.“ Trotzdem sei aus seiner Sicht Carsharing die Zukunft – nicht für alle, aber für bestimmte Nutzer, vor allem auch als Zweitwagen. Und vor allem dann, wenn es sich mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren lässt, wie es der Verkehrsverbund Tirol bereits andenkt. Ende 2018 sollen Besitzer einer Jahreskarte über eine App sehen, ob an einer Haltestelle ein Elektroauto zur Verfügung steht und wie sie es verwenden können.

Schader kann sich als Optimallösung eine Art „Flatrate“ vorstellen, ähnlich wie beim Smartphone-Tarif, mit der man alle Angebote nutzen darf. Vor wenigen Tagen gewann eine ähnliche Idee einen österreichischen Förderpreis. Mike Wengler von der TU Wien hat ein System vorgestellt, bei dem alle Verkehrsleistungen – Rad, Bus, Bahn, Taxi und eben auch Carsharing – in einer App und mit einem Tarifsystem vereint sind. Er nennt es Transportabos. Nur umsetzen muss es noch jemand.

Daumen nach oben

So weit ist Tirol noch nicht. Aber Eicher ist überzeugt, „dass Konzepte wie Weezl irgendwann normale Autos aus der Stadt verdrängen werden“. Die drei Weezl haben sich bei der Testrunde vor lauter Freude am Fahren verfahren. Sie landen auf einem kombinierten Fahrrad- und Spazierweg nahe am Inn. Würden stinkende Verbrennungsmotoren hier auftauchen, wären den Lenkern Fäuste, Gesten mit dem Finger am Kopf, böse Blicke und so manches Schimpfwort sicher. Nicht, wenn das leise „Zooooom“ eines Elektrofahrzeuges ertönt. Ein Fußgänger macht mit seinem Hund Platz, damit die drei Fahrzeuge passieren können. Er lächelt freundlich. Dann hebt er seine Faust und streckt den Daumen in die Höhe.