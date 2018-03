Von Theresa Mair

Heute schon gekeppelt und gemault oder das an dieser Stelle unschreibbare Fäkalwort mit „Sch“ benutzt? Noch nicht? Säße die britische Wissenschaftsautorin Emma Byrne an Ihrem Tisch, dann würde Sie Ihnen jetzt etwas erzählen. Denn Byrne ist überzeugt: „Fluchen ist gut für Sie.“ Übersetzt ist das auch der Titel ihres Buches, das im November 2017 auf Englisch erschienen ist.

Eine Aussage, die nach einer Erklärung schreit – und die Byrne im Interview liefert: „Fluchen ist ein exzellenter Schmerzkiller. Du kannst deine Hand doppelt so lange in eiskaltes Wasser halten, wenn du dabei schimpfst. Und, Fluchen ist ein effektives Mittel, um Gefühle zu zeigen.“ Nonaned, liegt einem da auf der Zunge. Was bitte, sollte ein richtiger Zorn anderes sein, als ein Gefühl. Byrne meint mehr. Das Dampfablassen könne Schlimmeres verhindern und außerdem könnte man Schimpfwörter dazu verwenden, sich solidarisch zu zeigen.

Schimpfen hält zusammen

Denn wer etwas vom Fluchen haben wolle, der müsse alle seine Sinne beinanderhaben. „Das Schimpfwort muss stark genug sein, um eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Es darf aber auch kein Tabu antasten, um das Gegenüber nicht extrem zu verletzen.“ Wer diese Gra(n)t-wanderung beherrscht, demonstriere, dass einem der andere wichtig ist, man seine Grenzen kennt und diese respektiert. Auf Teufel komm raus Drauflosbrüllen ist also nicht in Byrnes Sinn. Tatsächlich sagt sie, dass sie selbst weniger flucht, seit sie das Buch geschrieben hat. Sie will nämlich verhindern, dass sich das Schimpfen abnutzt. „Wenn das Fluchen die emotionale Wucht verliert, dann ist es nicht mehr gut für uns.“ Sie ist auch nicht sicher, ob man sich effektives Schimpfen antrainieren kann. Immerhin sei es stark mit der Emotionsverarbeitung und den Tabus, die man als Kind verinnerlicht hat, verknüpft.

Peter Ahorner kann ein Lied davon singen. Der Kinderbuchautor und Schreiber von Wienerliedern hat soeben die zweite Auflage von seinem „Handbuch der österreichischen Schimpfwörter“ (Ueberreuter, 14,95 Euro) herausgebracht. Trotzdem sagt der Wiener von sich, dass er selbst kein großer Schimpfer sei. „Mein Büro war das Beisl, da habe ich viel aufgeschnappt“, erzählt er. Ein Lieblingsschimpfwort hat er nicht. „Mir gefällt das ,söba’, als Antwort, wenn jemand ,Oasch’ oder so sagt. ,Oasch’ ist ja schon so inflationär, das kommt ja schon gar nicht mehr an.“

Ahorners Wörterbuch bietet jedenfalls genug Anreize, um seinen Schimpfwortschatz kreativ zu erweitern. Wie wäre es zur Abwechslung einmal mit dem osttirolerischen „Hardimizzn“? „Ratschkathl“ hört man auch immer seltener und ganz Mutige trauen sich über das bildhafte „Du kasch m’r uf d’Kilbe ko!“ drüber. Wie der gebürtige Vorarlberger Ahorner weiß, heißt das übersetzt „Du kannst mir auf den Jahrmarkt kommen“ und bedeutet so viel wie: „Du kannst mich mal!“ Doch wie wird man als Nicht-Schimpfer, zum Schimpfwörterbücherschreiber? „Ich bin in einer Kaserne aufgewachsen, mein Vater war Offizier. Die ordinären Schimpfwörter der Soldaten haben mich schon als Kind fasziniert“, schildert Ahorner die Vorgeschichte. Daheim im strengen Elternhaus ausprobiert, habe er gleich ein paar „Watsch’n“ dafür kassiert. Losgelassen hat ihn die Malediktologie – die Schimpfwortforschung – dann nicht mehr. Es sei ja schon auch so, dass die Österreicher lieber fluchen, als nette Dinge zueinander zu sagen. So erklärt er sich, dass sich sein Buch, mit den teils extrem derben Ausdrücken viel besser verkauft, als jenes Büchlein mit dem Titel „Mea ois gean“, in dem er sich den lieben Wörtern gewidmet hat. Er findet das Schimpfen besonders rührend, wenn jemand beim Werkeln so vor sich hinmeckert. „Ohne Groll. Denn wer aus Groll schimpft, ist am End selber der Lackierte. Dem geht es ja nicht gut.“

Neckisches Fluchen

Da gibt ihm Eva Bänninger-Huber vom Institut für Psychologie in Innsbruck Recht. „Jemand, der dauernd schimpft, hat ein schlechtes Selbstwertgefühl. Solche Menschen werten ihre Umwelt ab und sich selbst aufzuwerten“, sagt sie. Schimpfen sei aber immer noch besser, als jemandem Gewalt anzutun. „Es hilft, den Ärger zu regulieren, aber es ist nicht die reifste Form der Emotionsregulation.“ Immerhin könnte man seinen Ärger auch innerlich auflösen. Wenn man angerempelt wird, könne man sich z.B denken, dass es unabsichtlich war, anstatt den Rempler anzuplärren. Überhaupt streite sich die Wissenschaft noch, ob das Dampfablassen, wirklich einen Reinigungseffekt hat, oder ob man sich dadurch noch mehr in den Ärger hineinsteigert.

Vor Kindern sollte man sich mit dem Fluchen zusammenreißen, findet die Psychologin, weil es den Kindern Angst machen kann. Anders sei dies mit Schimpfwörtern in neckischem Ton. Diese könnten Spannung in die Beziehung bringen. In diesem Sinne: Wie wär’s mit einem spritzigen: „Spatzl, was schimpfst denn schon wieder wie ein Rohrspatz?“