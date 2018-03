Von Michael Domanig

Telfs – „Er liebte in freien Stunden das Giltspiel mit gewöhnlichen Spielkarten, welches in seiner Heimat sehr im Schwunge ist, und spielte es meisterhaft. Da dasselbe überhaupt sehr geeignet ist, die angeborenen Charakterzüge eines Menschen ins Licht zu stellen, so traten auch bei ihm während desselben einerseits aufmerksame Maßhaltung, andererseits eine gutartige Schlauheit entschieden zu Tage.“ So schrieb der aus Osttirol stammende Schriftsteller und Theologe Beda Weber in seiner Beschreibung „Das Thal Passeier und seine Bewohner“ (1852) über Andreas Hofer – und über dessen Lieblings­kartenspiel, das „Gilten“.

Auch im Stück „Andre Hofe­r“ von Franz Kranebitter, das noch zweimal (13. und 15. April) am Tiroler Landestheater zu sehen ist, gibt es eine Szene in der Gaststube des Sandwirts, wo kartenspielende Freiheitskämpfer das „Gleich“ bieten, „Schell geaht“ oder „Drei ins Gleich“ schreien, wo der eine gehen und der andere bleiben will.

In Telfs kann man das historische, zwischendurch fast vergessene „Giltspiel“ – mit Elementen, die heute viele vom Watten oder Laubbieten kennen – nun wieder erlernen: Der Heimatbund Hörtenberg veranstaltet im Noaflhaus (Untermarkt 20) einen Kurs von zwei mal zwei Stunden – und zwar am 27. und 29. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Kursleiter ist der Telfer Kartenspielexperte Hubert Auer, der 1998 ein Buch über das Bieten und Perlaggen – ein weiteres traditionelles Tiroler Kartenspiel – verfasste. Das „Giltspiel“ werde in historischen Quellen als Vorläufer für das 1833 erfundene Perlaggen genannt, erzählt Auer – und dürfte sehr alt sein: In einem 1853 erschienenen Buch über das Perlaggen heißt es etwa, das Giltspiel werde „seit Menschengedenken gespielt“.

„Im Zuge meiner Nachforschungen zum Perlaggen erfuhr ich dann, dass es in Fiss eine Zelle gibt, wo das Gilten tatsächlich noch gespielt wird“, berichtet Auer. Dies sei umso bemerkenswerter, als schon um 1890 „niemand mehr“ das einst tirolweit verbreitete Spiel gekannt habe.

Das Perlaggen unterscheide sich vom Giltspiel vor allem dadurch, dass für Ersteres „umtaufbare“ Karten, also eine Art Joker, dazuerfunden wurden, welche „die Spielvarianten potenzieren“. Und nach Einführung dieser Neuerung sei das Giltspiel eben immer weiter zurückgegangen.

Nur im Oberen Gericht, konkret in der „früher sehr abgeschlossenen Enklave“ Fiss, Ladis und Serfaus, werde das „Gilten“ bis heute regelmäßig gespielt, berichtet Auer. „Nachdem es keine schriftlichen Spielregeln gab, kann es nur mündlich überliefert worden sein – und wurde daher sicher durchgehend gespielt. Das ist faszinierend“, sagt der Experte, der dazu auch vor Ort in Fiss recherchierte. Zudem nahm er die Regeln für das „Gilten“ in die Neuausgabe seines Buchs „Watten, Bieten & Perlaggen“ (2015) auf.

Seit das Perlaggen 2016 zum immateriellen Unesco-Kulturerbe erhoben wurde, steige das Interesse an alten Kartenspielen generell wieder, freut sich Auer. Als Vorstand des „Instituts für Alpenländische Traditionskartenspiele“ kämpft er genau dafür. Prominente Mitglieder sind dort auch der Telfer Alt-BM Helmut Kopp, Peter Blaas aus Mieming – Experte für Spielkarten vor 1900 – und sogar der renommierte englische Spielkartenforscher John McLeod. Auf dessen Website pagat.com findet sich natürlich auch das Giltspiel.

Unter h.auer@telfs.com kann man sich für den Kurs in Telfs noch anmelden.