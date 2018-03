In Tirol wird Bewegung vom Klimabündnis Tirol belohnt: Klimameilen: Wer zu Fuß, mit Rad oder Bus zur Schule kommt, darf Sticker in seinen Klimapass kleben. Alle weltweit gesammelten Meilen werden jährlich der internationalen Klimakonferenz übergeben. „School Biker“: Schüler von derzeit 39 Schulen geben ihre zurückgelegten Rad-Kilometer im Internet ein. Im September entscheidet das Zufallslos, wer unter jenen, die über 100 km gefahren sind, gewinnt. „Radlotto“: Wer mit dem Rad zur Schule fährt, wirft seinen Namen in eine Box. An jedem Dienstag im Mai und Juni werden an jeweils drei Schulen Gewinner gezogen. „Crazy Bike“: Heuer haben bereits 1400 Volksschüler ihr Phantasie-Traumrad gezeichnet und eingeschickt. Am 6. April wird der Gewinner gezogen und dessen Rad tatsächlich nachgebaut.