Innsbruck – Neben dem neuen Platz vor dem Sillpark bot die Stadt Innsbruck vergangenen Winter die Plätze in Igls, in Hötting-West und am Baggersee an, insgesamt zählten diese zusammen knapp 30.000 Besucher.

„Die Zahlen der Besucher zeigen deutlich, dass es sich bei den städtischen Eislaufplätzen um ein Erfolgsprojekt handelt“, erläutert Vizebürgermeister und Sportreferent Christoph Kaufmann und führt weiter aus: „Auch hat sich gezeigt, dass der neue Standort beim Sillpark gut angenommen wird.“ An allen Standorten besteht auch die Möglichkeit, Ausrüstung auszuleihen.

Aus der Bilanz, die das städtische Sportamt kürzlich vorlegte, geht hervor, dass die Plätze sowohl von Kindern und Erwachsenen als auch Familien zum Eislaufen und Ausüben anderer Sportarten, wie zum Beispiel Eisstockschießen, genutzt wurden. Knapp 6000 Schüler besuchten einen der vier Eislaufplätze in den vergangenen Monaten im Zuge des Schulunterrichts. (TT.com)