„Masterpieces“ ist das letzte Stück am Tiroler Landestheater, an dem Sie als Ballett-Tänzerin selbst mitwirken. Kommen da sentimentale Gefühle auf?

Marie Stockhausen: Ich tanze, seit ich vier bin. Mittlerweile bin ich 43. Das ist für eine Tänzerin ein sehr respektables Alter. Oft ist ja schon mit 30 Schluss. Es war die richtige Entscheidung, mit Ende der Spielzeit 2017/18 als aktive Tänzerin aufzuhören. Ich bin aber immer noch so sehr mit dem Tanzen beschäftigt, dass ich gar nicht groß die Zeit dazu hatte, über das Ende der aktiven Karriere nachzudenken.

Ist Ihnen klassischer Tanz in die Wiege gelegt worden? Stockhausen: Eigentlich nicht. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater Restaurator. Meine Zwillingsschwester Margrit und ich wollten aber schon als Kinder tanzen. Wir konnten den Traum unserer Mutter und unserer Großmutter in die Tat umsetzen und wurden zur Ausbildung in die Musikschule in Ost-Berlin geschickt, das war noch zu DDR-Zeiten. Als 1989 die Mauer fiel, war ich 15.

Wie kam es zu Ihrem Wechsel nach Innsbruck?

Stockhausen: Da hatte ich in Deutschland schon etliche Stationen hinter mir: Gera in Thüringen, also in der Ex-DDR, dann Saarbrücken, Kiel und Hannover im Westen. 2006 kam ich nach Innsbruck. Ich war 32, wollte mit dem Ballett aufhören und als Tanzassistentin weitermachen. Doch die damalige Choreografin Birgit Scherzer hatte eine ganz andere Vorstellung. „Du kommst nach Innsbruck, aber als Solo-Tänzerin“, hat sie gesagt.

Bereut haben Sie das wohl nie?

Stockhausen: Ich habe in Innsbruck noch einmal gespürt, dass Tanzen mein Leben ist. Es ist ein Kampf, aber auch ein großes Erlebnis. 2009 begann die Zusammenarbeit mit Tanzcompany-Chef Enrique Gasa Valga. Bei seiner ersten Choreografie „Olé! Es lebe das Leben“ hat mir das Herz gebebt. Ich durfte so viele tolle Produktionen tanzen. „Georg Trakl“ oder „Frida Kahlo“ etwa, für letzteres Stück haben wir 2013 einen Preis gewonnen. Das haben wir sehr oft aufgeführt: 33-mal. Nach der 32. Vorstellung habe ich gedacht: „Das war jetzt die schönste Aufführung, besser geht es nicht mehr.“ Wieder hatte ich das Gefühl, aufhören zu sollen. Doch Enrique nahm das glücklicherweise gar nicht ernst.

Sind Schmerzen Teil Ihres Berufs, angesichts der großen körperlichen Belastung?

Stockhausen: Wir trainieren und proben sieben bis acht Stunden täglich. Das hinterlässt natürlich Spuren. Schmerzen sind also nichts Ungewöhnliches. Gelenksprobleme oder Überdehnungen gehören dazu. Blockaden im Nacken hatte ich auch immer wieder, je nach Stück und Herausforderung.

Waren Sie auch gröber verletzt?

Stockhausen: Ich hatte zwei Schulter-OPs. Die Schulter ist einfach am beweglichsten und kann auch einmal herausrutschen. Einmal bin ich fünf Monate lang ausgefallen. Da hatte ich mir die Schulter regelrecht herausgerissen.

Wie bitte – die Schulter herausgerissen?

Stockhausen: Das war 2008 bei einer Probe mit Kostüm. Wir sollten ein paar Meter am Boden entlangrutschen. Ich bin allerdings stehen geblieben, während meine Schulter „weiterrutschte“. Da war sie kaputt: Knochensplitterung, Luxation, Verdacht auf „frozen shoulder“, wenn die Schulter also steif zu bleiben droht, was aber nicht der Fall war. Zum ersten Auftritt nach der OP habe ich meinen Operateur eingeladen. Er saß in der 2. Reihe, und ich dachte: „Oh Gott, der starrt jetzt sicher auf meine Narbe.“ Die war noch ganz rot.

Als Tänzerin muss man sich in Form halten und schlank bleiben. Ein Leben des Verzichts?

Stockhausen: Ich muss auf gar nichts verzichten. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich mag ohnehin keinen Alkohol und keine Zigaretten. Es gibt aber Tänzer, die über die Stränge schlagen und es dennoch in den Ballettsaal schaffen. Ein Leben in Askese ist als Tänzer also nicht Pflicht.

Wieso schaffen keine Tiroler den Sprung in die Tanzcompany des hiesigen Landestheaters?

Stockhausen: Weil auf dem geforderten Niveau schwer Tänzer zu finden sind. Auch in ganz Österreich, ja selbst in Deutschland, sind kaum noch Tänzer zu finden. Ich bin seit zwölf Jahren die einzige Deutsche am Tiroler Landestheater.

Ihr Beruf ist anspruchsvoll, aber nicht überbezahlt.

Stockhausen: Milch und Honig fließen bei uns in Sachen Verdienst sicher nicht. Ich brauche aber nicht viel Geld zum Leben. Ich tanze nicht des Geldes wegen. Ich bin sicher noch eine Ausnahme aus einer anderen Zeit. Ich war nie ohne Job. Richtige Stars gibt es ja kaum noch. Die meisten Tänzer sind nicht mehr fest an ein Theater gebunden. Es läuft mehr über Gastspiele ab. Das Geschäft ist viel schnelllebiger geworden, so wie auch in der Musik.

Ist Applaus der schönste Lohn?

Stockhausen: Den Applaus nimmt man mit Dankbarkeit entgegen. Es bedeutet viel, wenn Menschen kommen, um dein Ensemble zu sehen.

Trotz dieser Aussichten: Sollte man sich als junger Mensch vom Ballett abhalten lassen?

Stockhausen: Auf gar keinen Fall. Bei mir hat es ja auch geklappt. Ein Einstieg mit zehn bis 13 Jahren ist ausreichend. Es gibt auch Talente, die schaffen es noch mit 18.

Wie geht es im Sommer mit Ihnen persönlich in Innsbruck weiter, bleiben Sie als Choreografin? Ihre Choregrafien wie „Charlie Chaplin“ oder „Edith Piaf“ waren ja sehr erfolgreich.

Stockhausen: Mit „Anne Frank“ kommt im Frühjahr mein drittes Ballett ins Landestheater. Und für nächste Saison habe ich den Auftrag für eine weitere Produktion. Danach ist noch vieles offen. Ganz offen. Als Tänzerin ist man immer auf der Reise. Man ist immer da, wo der Job ist. Dort ist es schön.

Das Gespräch führte Markus Schramek