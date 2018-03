Von Evelin Stark

Endlich ist der Frühling da: Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf, es blüht und zwitschert. Da freut sich das Herz und möchte gern springen – und das bestenfalls nicht alleine. Für viele Singles beginnt jetzt die Zeit der Pirsch. Die stellt sich unter Umständen aber als gar nicht so zielsicher heraus wie gedacht.

Das Geschäft mit der Liebe

Einmal mit Amors Pfeil mitten ins Herz treffen – das wäre doch was. Die Partnervermittlung Contacta in Innsbruck hat sich seit 35 Jahren genau diesem Ziel verschrieben. Wolfgang Posch ist seit 2006 das Chef und Gesicht der Firma, die Singles aus Tirol zusammenbringt.

Nun möchte man meinen, die Zeiten der klassischen Partnervermittlung seien dank Parship, Tinder und Co. vorbei – doch weit gefehlt. Zwar gab es vor einigen Jahren tatsächlich so etwas wie eine Flaute und man ging lieber virtuell auf Partnersuche. Dennoch blüht das Geschäft mit der Liebe nicht nur im Internet: „Wir hatten in den letzten drei Jahren eine Steigerung bei unseren Kunden“, freut sich Posch. Oft sei es nämlich so, dass es die Singles zuerst bei Online-Partnervermittlungen probieren, aber scheitern, und zu guter Letzt dann doch zum Bewährten kommen, so der Berufsverkuppler. „Es ist inzwischen so, dass es bei der Unmenge an Internetprofilen sehr viel schwieriger geworden ist, den richtigen Partner für sich zu finden.“

Die persönliche Ebene bei Agenturen wie seiner sei hier ein großes Plus: Im Internet werde viel gelogen – über Alter, Beruf, Interessen oder das Gewicht. Spätestens, wenn man sich dann persönlich kennen lernt, komme die große Enttäuschung.

Die Singles

In den persönlichen Erstgesprächen, die der 50-jährige Absamer mit seinen Kunden führt, relativieren sich solche Angaben aber schnell – auch zwischen Wünschen und Brauchen sei oft ein großer Unterschied.

„Frauen gehen auf die Gefühls­ebene ein, wünschen sich einen treuen, ehrlichen Partner“, so der Liebesengel. Bei den Männern wiederum ginge es oft um das Aussehen – zierlich, sportlich, langes Haar. Im Gespräch kitzelt der Kuppler den Singles dann doch die wahren Beweggründe für die Partnersuche heraus. Er nimmt sich Zeit für ein ausführliches Gespräch, um herauszufinden, welche Art von Partner zu die Alleinstehenden passen könnte. Dann kann er informative und maßgeschneiderte Steckbriefe der Kunden erstellen.

Die Partnervermittlung ist bei Posch nämlich noch gute alte Handarbeit: Statt Profile mit dem Computer zu verwalten, greift er lieber zu seiner Karteischublade. Auf die Kärtchen kommen Geburtsdatum, Beruf, Aussehen, Interessen und die Wünsche an den möglichen Partner. Findet der herzliche Amor zwei passende Gegenstücke, schickt er den beiden gleichzeitig den jeweils anderen Steckbrief zu – natürlich anonym. „Den Rest müssen die beiden selbst erledigen“, erklärt er. Einige hundert glückliche Beziehungen dürften jedenfalls daraus hervorgegangen sein und auf etliche Hochzeiten sei er auch schon eingeladen gewesen.

Die Sonderfälle

Dennoch gebe es bei vielen seiner Singles „Sonderwünsche“, die nicht immer leicht zu bewerkstelligen seien. „Ich hatte einmal eine Kundin, die war Volksschullehrerin und hat darauf bestanden, dass ich ihr einen Akademiker vermittle“, erzählt Posch. Er habe aber einen Schlosser in seiner Kartei gehabt, der gut gepasst hätte. „Als ich der Kundin seinen Steckbrief schickte, rief sie mich empört an und beschwerte sich, dass sie doch keinen Handwerker wolle.“ Inzwischen seien die beiden aber ein glückliches Paar.

Ein noch etwas schwierigerer Fall sei ein Vater, der mit seinem Sohn mit Lernschwierigkeiten zu ihm kam, um ihn verkuppeln zu lassen. „In solchen Fällen bitte ich die Kunden um viel Zeit und Geduld, denn das geht nicht so leicht, jemand passenden zu finden“, erzählt der Experte.

Hat der Held der Herzen einmal nicht den Topf zum Deckel in seiner Schublade, greift er zu noch altmodischeren Mitteln: „Gretl, 36, sucht Hänsel! Ich möchte mit dir gemeinsam ein märchenhaftes Leben führen“, ist dann in etwa der Wortlaut einer Kontaktanzeige, die Contacta in der Tiroler Tageszeitung aufgibt. Irgendwie findet sich bestimmt der passende Hans.