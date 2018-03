Von Kathrin Siller

Klaus Höfler scharrt nervös in den Startlöchern. Am Karfreitag, Punkt vier Uhr, wird er mit neun Freunden und 35 anderen Teams aus 20 Nationen von Los Angeles loslaufen. 550 Kilometer bis nach Las Vegas sollen sie ihre Beine tragen, so weit wie von Inns­bruck nach Genua. „Verrückt ist das schon“, räumt der 45-jährige Grazer ein, der bereits Marathons in einem Bergwerk oder Gefängnis-Innenhof absolvierte.

Das „Speed Project“ allerdings ist noch einmal eine Stufe abgedrehter. Es ist ein Staffelrennen, bei dem es keine Regeln gibt. „Wir können so oft wechseln, wie wir wollen, es gibt keine vorgegebene Strecke, keine Kontrollen und nichts zu gewinnen.“ Mit dabei ist ein großes Wohnmobil, „die Ruhe­oase“ sowie ein kleiner Allrad. Nach jeweils fünf bis zehn Kilometern wird das Silikonarmband („unser Staffelholz“) an den nächs­ten Läufer übergeben. Für den Rest des Teams heißt es schlafen, essen und vor allem trinken. Denn in der Wüste kraxelt das Thermometer tagsüber leicht auf 35 Grad, um in den Nachtstunden radikal auf vier Grad abzustürzen.

Nach etwa 45 Stunden – der Rekord liegt bei 36 – soll die Qual vorbei sein. „Wichtig ist nur, dass wir es bis Ostersonntag, 12 Uhr, zur Finisher Party schaffen“, schmunzelt Höfler. „Wir werden natürlich nicht als erste ins Ziel kommen. Wir sehen das Rennen als Abenteuer. Sollten wir einen schönen Sonnenuntergang sehen, dann bleiben wir sicher für ein Gruppenfoto stehen.“

Apropos Gruppe: Kann das gut gehen zu zehnt auf engstem Raum, verschwitzt und angespannt? „Die Reise ins Unbekannte macht den Reiz aus“, sagt Höfler. Zum Glück sei Ex-Profischwimmer Markus Rogan im Team. „Er kann nicht nur auf Knopfdruck in den Wettkampfmodus schalten, sondern hat als Psychotherapeut Tipps auf Lager, um das Team bei Laune zu halten“, freut sich Höfler. Eines sei fix: „Vor Las Vegas gibt es ein 1600 Meter hohes Gebirge, das teilen wir uns auf. Und den letzten Kilometer laufen wir zusammen.“

Noch ein paar tausend Kilometer mehr nehmen sich der Südtiroler Kurt Matzler (48) und seine Innsbrucker Frau Ruth Brandstätter (40) vor. Die Extremradler werden wie 2017 zusammen mit dem Osttiroler Markus Mayr und dem Amerikaner BobMcKenzie beim Race Across Amerika als Quartett die 5000 Kilometer von kalifornischen Oceanside bis nach Annapolis, Maryland, abspulen. Zwölf Begleiter in vier Minivans stehen ihnen zur Seite. Am 16. Juni rollen sie los, nach einer Woche soll die Schinderei erledigt sein. Im Vordergrund steht für die 16 Mitglieder des Rotary-Clubs, der weltweit wohltätige Projekte fördert, aber was anderes: „Wir wollen mit der Hilfe der internationalen Rotary-Community eine Million Dollar für ein Projekt zur Ausrottung der Kinderlähmung sammeln“, sagt Matzler. Bill Gates wird dann den Betrag verdreifachen.

Matzler und Brandstätter werden sich während ihrer „Zehn-Stunden-Schicht“ stündlich abwechseln und übergeben dann für zehn Stunden an die beiden anderen. In der Pausenzeit wird gegessen („Keine Experimente, aber gerne auch Chips zum Frühstück.“), ein mit Salz versetztes Getränk geschlürft und auf Kommando drei Stunden geschlafen. Wie das geht? „Da nehmen wir Schlaftabletten. Die stehen nicht auf der Dopingliste“, weiß Brandstätter.

Der Wirtschaftswissenschafter und die Apothekerin trainieren fast täglich auf ihrer Rad-Rolle, 12.000 Kilometer kommen so zusammen. Im Gegensatz zum „Speed Project“ in Kalifornien gibt es beim Race Across Amerika ein 50-seitiges Regelbuch. Wer sich nicht dran hält, z. B. in der Nacht stets im Lichtkegel des Begleitfahrzeugs zu fahren, kassiert Zeitstrafen oder wird disqualifiziert. Die ingesamt 40 Einzelfahrer und 40 Teams müssen sich auf extreme „Klimawatschen“ gefasst machen: Im vergangenen Jahr wechselten sich 50 Grad in der Wüste mit Schneefall auf den 3000 Meter hohen Pässen der Rocky Mountains oder stürmischem Regen ab. Deshalb kommen auch Kühlwesten oder Mützen ins Gepäck – Platz sparend vakuumiert.

Wenn die Pedalritter endlich das Ziel erreichen, weicht das Hochgefühl schnell unendlicher Müdigkeit. „Vergangenes Jahr sind wir sitzend auf der Straße eingeschlafen“, erzählt Brandstätter. Im Ziel sorgten die beiden allerdings für einen Gänsehautmoment: Matzler kniete trotz Muskelkater auf der Preisverleihungsbühne vor seiner Ruth nieder und machte ihr einen Heiratsantrag. Zwei Monate später wurde geheiratet.