Von Claudia Funder

Lienz – Sich in der Freizeit Griff um Griff und Tritt um Tritt vertikal hochzuarbeiten, liegt im Trend. Klettern zieht immer mehr Menschen in den Bann. Die AlpinPlattForm Lienz hat in den vergangenen Jahren eine attraktive Infrastruktur geschaffen und die bestehende ansprechend saniert, um das Angebot zu erweitern – von der familienfreundlichen Variante bis zur herausfordernden mit gehörigem Adrenalinkick.

Nun wird ein weiteres Vorhaben umgesetzt. Es hat nicht hochalpinen Charakter, wird aber am Stadtrand von Lienz viel Abwechslung bieten. Geplant ist ein Kletterpark, direkt am Eingang zur Pfister, neben Outdoor-Center und neuem Bergrettungsgebäude. An der Felswand, die sich von Schloss Bruck herunterzieht, sollen 20 bis 30 Kletterrouten und zwei kleine Klettersteige entstehen, verrät Werner Frömel von der AlpinPlattForm.

Das zu adaptierende ­Areal liege auf Stadtgrund und werde für die Schaffung des Kletterparks zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Bereiches müsse noch gerodet und geräumt werden, bevor man mit dem Einbohren der Routen am Fels beginnen kann.

Welche Schwierigkeitsgrade werden hier zu erwarten sein? „3 bis 7“, antwortet Werner Frömel.

Errichtet wird der Kletterpark von der AlpinPlattForm Lienz und dem Tourismusverband Osttirol. Auch eine Landesförderung von 50 Prozent wird es für das Projekt geben, erklärt Frömel. Dies sei bereits abgeklärt.

„Sobald der noch zu räumende Bereich freigelegt ist, werden wir um die naturschutzrechtliche Genehmigung ansuchen“, so Frömel. „In Vorgesprächen gab es bereits positive Signale.“

Liegen dann alle Genehmigungen schriftlich auf dem Tisch, kann der Bau starten.

Und wann können die Sportler hier zum ersten Mal zu Seil und Karabiner greifen? Ziel sei es, dass der Kletterpark vor der Saison fertig gestellt wird, so Frömel, der konkretisiert: „Spätestens Mitte Juni.“

Von einem Geologen wurde der Bereich bereits begutachtet, eine positive Stellungnahme liegt vor.

Interessant wird der neue Kletterpark auch für die Bergrettung sein, deren Zentrale nebenan situiert ist und die sich stark für die Errichtung des Angebots eingesetzt hat. Die Mitglieder werden hier Übungen abhalten können.

Die Kosten des Kletterparks belaufen sich auf wohlfeile 25.000 bis 30.000 Euro.