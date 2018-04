Serfaus – Bühne frei für die letzte Aufführung der Adventure Night in dieser Saison heißt es morgen Mittwoch, 11. April, im Skigebiet der Komperdellbahn Serfaus. Wie in den vergangenen Jahren steht die finale Show ganz im Zeichen des Benefiz-Gedankens. Mit dem Erlös aus dem allwöchentlichen Event konnten in den letzten Jahren viele Tiroler Hilfsorganisationen schnell und unbürokratisch unterstützt werden.

„Den Verantwortlichen der Seilbahn Komperdell ist es abermals ein Anliegen zu helfen, wo Hilfe nötig ist“, erklären die Geschäftsführer Stefan Mangott und Georg Geiger. Heuer werden die gesamten Einnahmen zwei Tirole­r Vereinen zur Verfügung gestellt. „Beide haben die wichtige Aufgabe, Kinder und Familie­n mit Kindern zu unterstützen“, betonen die Geschäftsführer.

Finanziell unterstützt werden die Vereine Rainbows Tirol und Down-Syndrom Tirol. Rainbows Tirol steht Kindern und Jugendlichen in stürmischen Zeiten zur Seite – vor allem bei Trennung oder Scheidung der Eltern sowie bei Todesfällen in der Verwandtschaft. „Gestärkt in die Zukunft“ und „Gestärkt aus der Trauer“ sind zwei Angebote des Vereins.

Down-Syndrom Tirol vertritt die gesundheitlichen, soziale­n, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen von Menschen mit Down-Syndrom. Der Verein setzt sich für die Würde von Menschen mit Down-Syndrom ein und will Vorurteile gegenüber betroffenen Menschen abbauen.

Die Adventure Night stand heuer unter dem Motto „Love is in the Air – Serfaus und die Liebe“. „Es ist eines der größten Freiluftspektakel in Tirol“, weiß Marketing-Leiterin Andrea Pfeifer-Scherl. „Das Programm verwandelt das Gelände in ein Paradies der Sehnsucht und Sinnlichkeit.“

Die Charity Adventure Night beginnt morgen Mittwoch um 21.30 Uhr bei der Komperdell-Mittelstation. Ab 19.30 Uhr und im Anschluss an die Show sorgen die Pfunds Kerle für Stimmung. Die Komperdellbahn und die Dorfbahn sind bis 2 Uhr in Betrieb. Die Tirol-Regio-Card und die Saisonkarten sind gültig. (za)