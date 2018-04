Er wollte eigentlich nur einen Höhlentauchkurs in Mexiko machen, doch er wurde mit einem Tauchgang kürzlich zum großen Entdecker und gefeierten Helden des Landes. Die Geschichte des Deutschen Robert Schmittner, 43, aus dem fränkischen 250-Seelenort Rothenbuch in Bayern klingt so unglaublich wie seine Entdeckung des längsten Unterwasserhöhlensystems der Welt, das auch noch unfassbare Schätze von vor 15.000 Jahren birgt.

Doch der Reihe nach: Schmittner ist von Beruf eigentlich Forstwirt. „Ich habe im Wald gearbeitet und Bäume gefällt. Das Tauchen war mein Hobby“, erinnert sich der Entdecker. Sein Lehrer in der Tauchschule nahe Schmittners Heimatort ist mit einer Mexikanerin verheiratet, zieht eines Tages mit ihr in ihre Heimat zurück und gründet dort eine Tauchschule.

Schmittner reist zu ihnen nach Tulum. „Ich bin 1996 gekommen, um einen Kurs im Höhlentauchen zu machen“, sagt er. Dann verliebt er sich in die Höhlen und bekommt sie fortan nicht mehr aus seinem Kopf.

Im Hinterland des Badeorts Tulum im Bundesstaat Quintana Roo auf der Halbinsel Yucatan lernt er die Unterwasserhöhlen kennen, kündigt seinen Job im Wald und seine Wohnung. „Jeden Tag war ich in den Höhlen zum Tauchen.“ Eigentlich wollte er nur ein halbes Jahr bleiben. „Doch das war schnell vorbei“, sagt er.

Vom Forstwirt zum Entdecker

22 Jahre später ist Schmittner Direktor für Unterwasserforschung beim Forschungsprojekt Gran Acuífero Maya. Im Jänner entdeckt er dann bei einem seiner Sechs-Stunden-Tauchgänge die Verbindung der beiden Unterwasserhöhlen Sac Actun und Dos Ojos. Tags zuvor hatte er eine Tauchleine ausgelegt, die die Strömung durch einen winzigen Spalt in die Nachbarhöhle trieb. „Zuerst habe ich gedacht: Das kann nicht sein. Ich habe die Augen geschlossen, tief durchgeatmet und gefragt: ‚Wirklich?‘“, erinnert sich Schmittner. Dann habe er die Augen geöffnet und die Leine war immer noch da. „Ich habe geschrien: ,Ja, ja, ja!‘ Es kamen nur Luftblasen raus, aber egal“, beschreibt er.

14 Jahre lang hatte der 43-Jährige nach der Verbindung der beiden Höhlen auf der Halbinsel Yucatán gesucht. Mit 347 Kilometern – das entspricht etwas weniger als der Luftlinien-Distanz von Innsbruck ins italienische Florenz – ist das verzweigte Sac-Actun-Höhlensys­tem nun das längste der Welt.

Doch es gibt etwas, das die Freude trübt: Das Höhlensystem leidet unter Umweltverschmutzung und Massentourismus. „Die Tunnel führen unter besiedelten Gebieten entlang. Das Problem ist, dass die Abwässer in der Region wenig bis gar nicht aufbereitet werden“, sagt Schmittner. Dabei ist die Region so sehr auf das größte Höhlensystem der Welt angewiesen. „Das ganze Leben der Halbinsel hängt von dem Wasser ab, das durch diese Höhlen fließt: die Pflanzen des Regenwalds, Tiere wie der Jaguar und auch die Menschen, die dort wohnen.“

Früher waren die beiden Höhlen trocken, erst mit dem Anstieg des Meeresspiegels am Ende der Eiszeit wurden sie geflutet. Deshalb birgt die Höhle auch fast 200 Objekte – vom Pleistozän bis in die Maya-Epoche. Es gilt als wichtigste archäologische Unterwasser-Fundstelle der Welt.

Schätze aus alten Zeiten

2007 wurde in einer der Höhlen das 12.000 Jahre alte Skelett eines Mädchens gefunden. Viele Tierknochen liegen hier ebenfalls auf dem Grund. „Mein Rekord sind neun Elefanten. Riesenfaultiere zähle ich gar nicht mehr“, sagt Schmittner. Mammuts und Säbelzahntiger komplettieren die Liste von gefundenen Knochen. Auch Keramiken aus der Zeit vor der Ankunft der Spanier lassen sich hier entdecken.

Schmittner wird daher weitertauchen. „Es gibt immer noch so viele Höhlen zu erforschen.“ Wer weiß, was er noch findet. (Andreas Sosa, Denis Düttmann)