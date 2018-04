Von Matthias Christler

Thomas Ramsl hat sein ers­tes Schlagzeug bekommen, als er sieben Jahre alt war. Phil Collins ließ die Becken und Trommeln schon im Alter von fünf Jahren erklingen. „Two Hearts“, könnte man sagen, und beide Herzen schlugen sehr früh für eine Sache, die Musik. Viele Jahre später heißt es „In the Air Tonight“, weil ein Hauch von Phil Collins am Abend des 28. April in der Luft liegt, wenn Thomas Ramsl in Schwaz die Big Band Innsbruck dirigieren wird. Nicht nur die Lieder des Superstars stehen auf dem Programm, auch drei Blechbläser, mit denen Phil Collins ansonsten auf der Bühne steht, kommen aus den USA nach Tirol und begleiten die Tiroler Musiker.

„Das hat viel mit Zufall zu tun“, schlägt der 36-Jährige, der vor fünf Jahren aus Niederösterreich nach Tirol zog, bescheidene Töne an. Bei einer Probe für den Phil-Collins-Abend erzählt der hauptberufliche Dirigent, wie es dazu kommen konnte und dabei wird schnell klar, dass es weniger Zufall war, sondern vielmehr der Beharrlichkeit Ramsls zu verdanken ist.

Vor drei Jahren übernahm er die Leitung der Big Band Innsbruck und eines seiner Ziele war, mit Pop-Arrangements aufzutreten. „Dafür wollten wir eigentlich heuer mit Bill Ramsey auftreten, aber der musste uns vor Weihnachten aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wir mussten also die Entscheidung treffen, absagen oder etwas anderes machen“, erinnert sich Ramsl an den Moment, als er entschloss, einen lange gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen: etwas mit Phil Collins zusammen zu machen bzw. zumindest mit seinen Liedern.

Schon mit 15 Jahren organisierte der Niederösterreicher sein erstes Big-Band-Konzert. Mit 19 Jahren kontaktierte er erstmals den Manager des Superstars, um diesen für einen Auftritt auf Schloss Grafenegg bei Krems nach Österreich zu holen. „Daraus wurde nichts, weil die Wiedervereinigung von Genesis aufkam. Aber es blieb für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Ramsl, während er bei der Probe am Flügel sitzt und Notenblätter mit Liedern wie „Sussudio“ oder „You Can’t Hurry Love“ durchgeht.

Er beginnt zu schwärmen: „Mein erster Kontakt zu ihm war das Album ,Serious Hits ... Live!‘ von einem Konzert 1990 in Berlin kurz nach dem Mauerfall. Für mich hat es eine ganz spezielle Energie – zum Beispiel das Lied ,Two Hearts‘. Bei diesem Song, der so toll aufgebaut ist, hört man, was für ein grandioser Musiker Collins ist. Vergleichbar vielleicht mit Michael Jackson.“

Was viele nicht wissen, ist, dass der Brite neben seiner Solokarriere und der Zeit bei Genesis ständig neue Projekte anging. Einige Jahre tourte er sogar mit einer Big Band um die Welt. Mit dabei sind eben Trompeter Harry Kim, Posaunist Luis Bonilla und Saxophonist George Shelby, die nun für das Konzert Ende April nach Tirol reisen. Bei der Generalprobe werden sie die Big Band Innsbruck zum ersten Mal treffen. „Sie wissen genau, was wir wie spielen, und proben das jetzt schon bei sich daheim. Das ist vertraglich fixiert.“ Rechtlich war es ohnehin „nicht ganz einfach“, das Konzert zu organisieren. Schlussendlich gab Phil Collins seinen Segen und schickt eine Video­botschaft. Möglich gemacht hat das alles u.a. der Kontakt von Ramsl in die USA. Ab 2014 dirigiert er vier Sommer lang das Musical „The Lion King“ am Broadway. „Nachdem ich einmal selbst im Musical war, schlich ich mich zum Dirigenten und sprach ihn einfach an. Dann schickte ich ihm eine Bewerbung, ein dreiviertel Jahr später meldete sich der Dirigent tatsächlich wieder“, berichtet Ramsl, wie er zu dem begehrten Job am Broadway kam. Im Prinzip gegen jede Chance, „Against All Odds“.

Und um bei solchen Ohrwürmern zu bleiben, die von der Big Band Inns­bruck in neue Swing- und Funk-Klänge getaucht werden, sei noch ein Hit erwähnt: „One More Night“, denn Ramsl hat die Tür zu seinem Vorbild immerhin weit aufgemacht und darf hoffen, dass es irgendwann noch einen weiteren Abend geben wird – dann mit Phil Collins höchstpersönlich auf der Bühne.