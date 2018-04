Von Claudia Funder

Lienz – Bereits im März hatten die Tanztalente in Zell am See beim ersten Teil von Dancestar Austria, dem Qualifikationsturnier für das diesjährige World Dance Masters in Porec/Kroatien, die Jury überzeugt. Die Valeina Dance Champions waren dort großteils mit Solos und Kleingruppen an den Start gegangen und hatten sich mit 23 Bühnentänzen die WM-Qualifikation gesichert.

Nun setzte die Truppe noch eins drauf: Beim zweiten Turnierteil in Villach kamen weitere 14 Teilnahme-Tickets dazu. Somit reisen die Tänzer mit sage und schreibe 37 Beiträgen zur Weltmeisterschaft – „so vielen wie noch nie zuvor“, freut sich Tanzschulleiter Sascha Jost im Gespräch mit der TT.

Rund 1000 Tänzer von 25 Schulen aus ganz Österreich hatten um die begehrten Startplätze für das World Dance Masters gerittert. Die Valeina Dance Champions begeisterten in Villach mit ihren Großgruppenteams und freuen sich nun über weitere fünf Qualifikationen für das A- und neun für das B-Finale. Ertanzt wurden in Summe vier 1. Plätze, drei 2. Plätze und fünf 3. Plätze.

Beachtlich war die Vielfalt, die die Truppe bei den beiden Bewerben an den Tag legte. Die Qualifikation wurde in nicht weniger als neun verschiedenen Disziplinen ertanzt, in acht davon schaffte man es ins A-Finale. Mit dieser Bandbreite liegt man österreichweit im Spitzenfeld.

Die nun verbleibenden fünf Wochen bis zur Weltmeisterschaft sind noch eine arbeitsintensive und organisatorisch fordernde Zeit, „die wildeste Phase“, als die sie Sascha Jost treffend bezeichnet.

Das Großereignis startet am 23. Mai und dauert fünf Tage, an denen durchgehend getanzt wird. 70 Valeina Dance Champions werden zu diesem mit Spannung erwarteten Event nach Porec reisen. „Zum gesamten Tross gehören rund 120 Leute“, so Jost.

Nina Wanker ist mit ihren erst acht Jahren die jüngste Teilnehmerin der Valeina-Truppe, die ältesten zählen knapp 30 Lenze. Das Gros der Tänzer sind aber Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren.

Nicht nur die große wettkampfmäßige Herausforderung wartet auf die Teilnehmer, sondern auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Zu den attraktiven Side-Events, die am Austragungsort steigen werden, zählen etwa eine Beachparty, eine Gala und Workshops.