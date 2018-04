Von Angela Dähling

Aschau i. Z. – Größer, höher, weiter, so lautet das Ziel manches Klettersportbegeisterten. Einer davon ist Lukas Fiegl, Volksschullehrer und Geschäftsführer des Kletterzentrums Zillertal in Aschau. 2011 errichtete seine Familie um 700.000 Euro die Kletterhalle beim Camping Aufenfeld. „Als ich Reinhard Scherer vom Innsbrucker Kletterzentrum damals unsere Pläne zeigte, sagte der: ,Mach’s doppelt so groß. Sonst musst du in fünf Jahren dazubauen.‘“ Scherer sollte Recht behalten. Jetzt wurde dazugebaut. Denn der Andrang auf die Kletterhalle sprengte alle Erwartungen. 80 Kinder lernen hier inzwischen als Vereinsmitglieder der Stonemonkeys Chillertal in Kursen das Klettern. „Da wurde es manchmal eng und zu laut für die anderen Kletterer“, resümiert Lukas Fiegl, der Übungsleiter ist und mit einem selbstständigen professionellen Kletterlehrer zusammenarbeitet.

Laut seinem Bruder Franz-Josef (Camping-Aufenfeld-Geschäftsführer) war es die richtige Entscheidung, kleiner anzufangen und sich dann zu vergrößern. „Hätten wir gleich groß gebaut, hätten wir im Nachhinein vielleicht feststellen müssen, was anders alles besser gewesen wäre, aber nicht mehr änderbar ist“, sagt er. Nun haben die Brüder und Seniorchef Hermann Fiegl auf Kritik ihrer Kundschaft reagiert, die da lautete: zu wenig Platz, zu wenig Ruhe, Café und WC im Nebengebäude zu weit weg, im Sommer zu heiß, zu wenig Routenabwechslung.

Rund 1,9 Millionen Euro investierte das Familienunternehmen in die Vergrößerung und Verbesserung des Kletterzentrums, 250.000 Euro davon allein in die Klimatisierung. Statt 500 m² Kletterfläche stehen nun 1300 m² zur Verfügung – aufgeteilt in drei Bereiche. Einer davon ist speziell für Kinder und Anfänger und grenzt an ein gemütliches Café, von wo aus man einen Blick in den Anfängerbereich werfen kann. Neu hinzugekommen ist ein 330 m² großer Boulderbereich. Der bisherige Boulderbereich ist nun zusätzliche Kletterfläche. An den 16 Meter hohen Wänden im Kletterturm stehen rund 150 Routen der Schwierigkeitsgrade 4 bis 11+ zur Verfügung. Statt alle sechs Monate werden nun ca. alle sechs Wochen Routen umgesteckt. Das Besondere am Kletterzentrum Zillertal: „Hier können auch absolute Anfänger, die einfach mal schauen wollen, ob das Klettern ein Sport für sich wäre, sich versuchen“, erklärt Lukas Fiegl mit Verweis auf leichte Routen, Ausrüstungsverleih und Schnupperkurse, die drei Mal wöchentlich von 16 bis 18 Uhr angeboten werden. Das sei daher für die Campinggäste interessant, von denen manche nur wegen des Kletterangebotes buchen. Dank fünf Selbstsicherungsanlagen kann man hier auch allein klettern, ohne dass es jemanden zum Sichern braucht.

Lukas Fiegl, der über die Kletterkurse entdeckte, wie viel Freude ihm das Arbeiten mit Kindern bringt und daraufhin Volksschullehrer (in Stumm) wurde, hat einiges an Überzeugungsarbeit in seiner Familie leisten müssen, um all seine Ideen umsetzen zu können. „Er klettert selbst, wir nicht“, erklärt Hermann Fiegl und Franz-Josef fügt lachend an: „Lukas kostet uns einen Haufen Geld, aber es ist gut angelegt.“

Heute wird ab 9.30 Uhr das erneuerte Kletterzentrum gesegnet und mit Musikkapelle und Ehrengästen offiziell eröffnet.