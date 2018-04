Fiss – In Berta’s Miniland krabbeln und spielen die Allerkleinsten im Schnee. Ab drei Jahren machen Kinder ihre ersten Schritte auf Ski im Bambinikurs der Schneesportschule Fiss-Ladis. Dahinter steckt ein touristisches Konzept. „Wir sind seit vielen Jahren eine Familiendestination, die wir immer wieder weiterentwickeln“, erklärt Josef Schirgi, Geschäftsführer des TVB Serfaus-Fiss-Ladis.

Damit nicht genug. Immer öfter sind Stars der internationalen Kindermusikszene zu Gast in Fiss. Volker Rosin oder „HerrH“ nehmen das Mikrofon in die Hand und machen ihre Konzertshow vor begeisterten Kindern. Auch das Maskottchen Berta regiert auf der Bühne mit und singt eigene Lieder. „Die Kleinen identifizieren sich mit den Liedern“, weiß Martin Stark, Leiter der Schneesportschule Fiss-Ladis. Das Konzept habe sich bewährt. „Haben die Kinder ihren Spaß, dann haben die Eltern ihr Urlaubsvergnügen“, so Stark, „ganzheitliche Kinderbetreuung ist das Geheimnis für unseren Erfolg.“

Die musikalischen Entertainer Volker Rosin und „HerrH“ kommen aus Deutschland, sie sind bekannt aus TV-Kindersendungen, wie die Leiterin der Kinderschneeschule, Eva Stark, aufklärte. „HerrH“, der 33-jährige Simon Horn, ist aus dem KIKA-TV-Kinderkanal von ZDF und ARD bekannt. In 200 Konzerten pro Jahr erzählt und singt er aus der Lebenswelt der Kleinen, taucht in die Welt der Kinder ein. So auch in Fiss. (za)